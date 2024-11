Mezi vrstevníky vynikají, přesto se chtějí učit. Mladí klavíristé z Česka vyjeli na mistrovské lekce

Když za klavír usednou špičkoví mladí umělci, zní jejich hra laickému uchu dokonale. Odborníci ale vědí, že je stále co zlepšovat. Zkušení klavírní mistři z Česka společně s nejnadanějšími vycházejícími talenty proto v listopadu vyrazili předávat i nabírat nové zkušenosti do Belgie. V Bruselu trénovali společně se svými belgickými kolegy a takzvané masterclass završili společným koncertem. Zápisník zahr. zpravodajů Brusel 0:10 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desetiletá talentovaná česká klavíristka Vivi Nguyen | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Čtrnáctiletý Adam Znamirovský před večerním koncertem v kulturním centru Flagey v bruselské čtvrti Ixelles ještě naposledy trénuje skladbu. V posledních dnech strávil hodně času s Danielem Blumenthalem, profesorem na královské hudební konzervatoři v Bruselu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Zdeňky Trachtové

„Velice jsem si užil každou hodinu, rozhodně mi to přineslo nové zkušenosti. Pan profesor má nad tím umělecký nadhled a je to rozhodně úžasný klavírista, který mi dal nové zkušenosti,“ potvrzuje Adam a dodává, že i zdánlivé maličkosti mohou v hudbě znamenat velký posun.

„Támhle něco zahraju o setinu rychleji nebo pomaleji a ono to udělá rozdíl. Každá setinka je důležitá a může velice změnit celý příběh, který klavírista pomocí hudby formuluje,“ vysvětluje mladý klavírista, který mimochodem loni vyhrál v soutěži Concertina Praga a aktuálně natáčí s Českým rozhlasem své CD.

Soustředění se vyplatí

V Bruselu na sobě v posledních dnech při lekcích klavíru pracovala také 15letá Nora Lubbadová: „Strašně jsem si to užila. A přestože byly v angličtině, tak byly velmi přínosné. Pan profesor Blumenthal je strašně lidský a pomohl mi v technice i hudebním projevu.“

Preferuji menší kluby, kde cítíte pot fanoušků, říká zpěvák J. Bernardt. S albem Contigo vystoupí i v Praze Číst článek

Nora stejně jako Adam hraje na klavír od svých čtyř let. Jak často musí cvičit? „Popravdě ono ani tak nezáleží, kolik hodin hrajete, ale jak hrajete. Když hraju čtyři hodiny soustředěně, tak to může být přínosnější, než když osm hodin a furt se koukám na mobil,“ vysvětluje nadějná hudebnice.

Nejmladší umělkyni z Česka je 10 let a jmenuje se Vivi Nguyen. Na klavír hraje čtyři roky. „Když je víkend, tak trénuju čtyři hodiny. A když jdu do školy, tak třeba dvě,“ přibližuje dívka, která si prý při hře nejvíc užívá možnost zkoušet různé styly. „A ráda si taky hraju pro sebe,“ dodává.

Přísliby pro budoucnost

Belgické mladé klavíristy přijeli naopak do Bruselu trénovat uznávaní čeští klavíristé Jarmila Holcová a Ivo Kahánek. „Celkově tady nebyl nikdo slabý, všechny výkony byly krásné, opravdu spousta příslibů,“ hodnotí český hudebník.

3:39 Český muzikant Michal Horák odehrál turné v USA. ‚V Chicagu jsme přidávali pět písniček,‘ říká Číst článek

„Samozřejmě že s někým pracujete více na tom, co tou hudbou říká, s někým naopak pracujete víc na tom, jak ji říkat, protože sám toho má spoustu, co říct, ale třeba neví jak, zejména ti mladší posluchači. Takže mám z toho velmi dobrý pocit a myslím si, že to vlastně všem pomohlo a všechny to potěšilo.“

Jarmila Holcová se běžně zaměřuje spíš na výuku mladších dětí. „Napadlo nás spojit síly a učit takzvaně v tandemu. Bylo to docela legrační, protože děti hrály a byly naprosto nadšené a my jsme tam společně muzicírovali. Možná s tím ještě občas v budoucnu přijdeme,“ naznačuje.

Celou akci včetně večerního koncertu uspořádaly České centrum v Bruselu společně s Nadací Karla Komárka, která mladé české talenty dlouhodobě podporuje.