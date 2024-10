Ikonický švýcarský nožík měl v kapse i Neil Armstrong. V Ženevě si ho můžete zkusit sami vyrobit

Vejde se do kapsy, ale skrývá v sobě nástroje od vývrtky po šroubovák. Švýcarský nůž se za více než sto let stal světovým fenoménem. Dostal se na vrcholek hory Annapurna, do sbírek Muzea moderního umění v New Yorku i na televizní obrazovky – třeba v seriálu MacGyver. Není divu, že Švýcaři tento malý červený nožík považují za národní poklad. Některé pobočky společnosti Victorinox dokonce nabízí možnost sestavit si jeden takový vlastníma rukama.

