Na své studenty jsem strašně hrdý, říká uznávaný kontrabasista Josef Fečo

Josef Fečo je uznávaný kontrabasista, skladatel a zkušený pedagog, držitel prestižních ocenění – např. Ceny Anděl za rok 2012 a Junior Jazz 1999. Pravidelně pořádá hudební workshopy na jazzové dílně Karla Velebného a své bohaté zkušenosti nyní předává studentům na základní umělecké škole. „„Jako pedagog mohu říct, že práce s dětmi nebo teenagery – když má výsledky – je obrovskou radostí," říká v pořadu O Roma vakeren na Radiožurnálu. Praha 22:28 3. listopadu 2024

„Dnes je to trošku jiné, ale konci 80. let bylo velmi obtížné najít pedagoga nebo školu, kde bych se mohl na cimbál učit. Nakonec se to ale podařilo a našli jsme paní profesorku Jarmilu Janatovou, která působila v hudební umělecké škole Na Václavce. U ní jsem se začal učit na cimbál,” vzpomíná muzikant Josef Fečo na své první hudební začátky.

I když ho cimbál tehdy uchvátil, nedokázal si představit, že by kvůli jeho studiu odjel do zahraničí. Nakonec se rozhodl přejít ke kontrabasu, který ho provází dodnes.

„Cesta od cimbálu ke kontrabasu byla jednoduchá, jeli jelikož konzervatoře byly v Brně, v Bratislavě, v Maďarsku, ale já jsem nechtěl cestovat nikam mimo Prahu. S rodiči jsme se proto rozhodli, že to zkusím jinak. A vzhledem k tomu, že můj tatínek je kontrabasista, volba padla na něj. Začal jsem se učit u pana profesora Pavla Řičaře, který mě připravil na přijímačky na Konzervatoř Jaroslava Ježka.”

Své první hudební zkušenosti sbíral v kapele svého dědečka Josefa Feča staršího, výjimečného houslisty a skladatele.

„Děda byl moje modla, můj hudební bůh – a nejen hudební! To samé můj tatínek. Oni dva mě vedli k hudbě, je to jenom jejich zásluha. Kompletně mě připravili pro můj celý muzikantský život, protože jsem s nimi prožil nejdůležitější roky. Díky dědovi a tátovi jsem dostal příležitost proniknout do branže a získat oproti ostatním muzikantům náskok.”

Zkušenosti z festivalů po celém světě

Fečo je dlouholetým členem několika významných hudebních projektů – například Otto Hejnic Trio nebo Zuzana Lapčíková kvintet.

„S Ottou Hejnicem a jeho triem jsme toho objeli hodně. Festivaly nejenom v Čechách a na Slovensku, ale i ve světě. Například jsme byli na velkém festivalu v Mexiku, v Paříži, atd. Bylo to úžasné. Momentálně máme menší pauzu.”

„Se Zuzkou Lapčíkovou to bylo také krásné, spolupracovali jsme ještě s Emilem Viklickým. Díky Zuzce a Emilovi jsem se poprvé podíval „za velkou louži“, do Spojených států, kde jsme měli koncert ve Washingtonu. Se Zuzkou jsme natočili spoustu krásné hudby.”

Během své kariéry získal řadu hudebních ocenění, včetně ceny Anděl v roce 2012. V minulosti vyučoval na Mezinárodní konzervatoři Praha. V současnosti působí jako pedagog na základní umělecké škole Music Art.

„Jako pedagog mohu říct, že práce s dětmi nebo teenagery – když má výsledky – je obrovskou radostí. Pokud vám přijde na konzervatoř mladý, zkušený muzikant a vy z něho uděláte profesionálního hráče a potom ho vidíte v různých kapelách či v televizi víte, že jste svou práci dělal dobře. Že jste byl pro žáka inspirací. Motivoval ho dostatečně k tomu, aby svou práci dělal dobře. Já jsem strašně hrdý, když vidím účinkovat své bývalé studenty.”