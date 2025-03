Chinaski jsou 30 let na scéně. ‚Není to žádná nostalgie, slavíme v nejlepší formě,‘ říká Malátný

„V životě jsem si neuměl představit, že budeme hrát takto dlouho, že budeme mít 12 desek,“ přiznává Michal Malátný, frontman skupiny Chinaski, která výročí 30 let na scéně oslaví mimo jiné koncertem s filharmonickým orchestrem. „Gigakoncerty jsem vždycky bral hodně neosobně. Podzimní O2 areny to ve mně hodně přepnuly a nebývale jsem si to užil," doplňuje klávesista Jan Steinsdörfer v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Radiožurnálu Praha 0:15 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Steinsdörfer (vlevo) a Michal Malátný ze skupiny Chinaski | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Letošní oslava třicetin sestává ze dvou obrovských koncertů a taky z fúze Chinaski a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Michale, vy už jste někdy se smyčci ve větší míře koketovali, nebo to je taková velká symfonická premiéra v takto obrovské sestavě?

MM: Koketovali jsme, ale v mnohem menší míře. Bylo to za covidu v Národním divadle. Hráli jsme dvě písničky s Orchestrem Národního divadla, Honza to tenkrát napsal a zjistili jsme, že to perfektně umí a že to může fungovat. Takže já se na toto hrozně těším, protože to je skvělá výzva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Byl jsem draftován od zpěvačky, která si šla pro Zlatého slavíka, do kapely, která vypadala, že se rozpadne, a nálada v ní byla pod psa. Ta nejistota mě možná lákala, vzpomíná Jan Steinsdörfer na své začátky se skupinou Chinaski

Sešli jsme se s Honzou a snažili jsme se vymyslet, jak propojit naše popové písně se symfoňákem, a myslím si, že jsme vymysleli spoustu fórů. Těším se na to. Myslím, že by to mohlo být strašně zajímavé.

Jak to máte radši – když máte před sebou ten sice obrovský, ale přece jenom na distanc anonymní dav, nebo když jste v klubovém prostředí a fanoušek je na dosah a pohledy z očí do očí jsou na pár metrů?

MM: Všechno má něco do sebe. Miluji malé koncerty v klubech, ale zároveň když hrajeme před velkou halou a jsou tam tisíce lidí, tak mě to nakopne. Jak jsme hráli na podzim, tak jsem si to strašně užil, bylo to úplně něco jiného. A těším se na velké koncerty, ale pak se zase těším na ty malé. Líbí se mi to rozpětí, že je to vždycky pestré.

JS: Mám to úplně stejně. Ty gigakoncerty jsem vždycky bral hodně neosobně. Když člověk hrál třeba jednu dvě písničky v O2 areně, tak než si zvykl na ty lidi a na tu celou atmosféru a na ten zvuk, tak vlastně slezl z pódia. A je pravda, že ty podzimní O2 areny to ve mně hodně přepnuly a nebývale jsem si to užil.

Reggae a Puccini

Jak vyberete písně, které jsou vhodné k tomu, aby se navzájem unesly se symfonickým tělesem, a jaký je pochod přetváření písně do té obrovské aranže? Známe některé symfonické projekty, kde kapela hraje svůj part jako vždycky, jenom v některých pauzách si tam někdo „štrejchne“ na housle a nefunguje to jako homogenní tvorba.

JS: Takto přesně to dělat nechceme. Začal bych tím, co zažívá spousta aranžérů a skladatelů. Ve chvíli, kdy jsem si otevřel notační program, řekl jsem si, že to vlastně vůbec neumím. Nevěděl jsem, kde začít, a měl jsem úplně vygumováno, což s sebou nese jakýkoliv tvůrčí proces. Ale člověk si asi musí vybrat.

Chinaski slaví 30 let. Chystají novou desku, koncerty v 02 areně i spolupráci s rozhlasovými symfoniky Číst článek

Snažil jsem se to uchopit tak, že ten koncert rozdělíme na třetiny, kdy jedna třetina bude víceméně jenom orchestr s Michalem a dejme tomu s akustikou, jedna třetina budou písničky, které budou s kapelou, ale budou hodně předělané, a jedna třetina budou písničky, které zní tak, jak je normálně hrajeme, ale bude k tomu přidaný orchestr, protože třeba i v originálních partech těch písniček jsou dechy nebo smyčce. Na spoustě desek tato tělesa byla, takže jsme toho jenom využili.

MM: Jenom řeknu, že když jsme se s Honzou sešli, vzali jsme si seznam asi třiceti věcí a jenom jsme házeli na stůl ty nejšílenější nápady. Říkám: „Honzo, hrál už symfoňák někdy reggae? Pojďme zahrát písničku 1970 jako reggae a bude to hrát symfoňák.“ Je to ztřeštěný nápad. Nebo: „Pojďme tuto písničku udělat, aby byla jako opera od Pucciniho!“

Prostě využít ten symfoňák nějakým jiným způsobem. Takže jsme vymýšleli takové zvláštnosti a Honza to teď zpracovává, rozepisuje to. Třeba to reggae nedopadne, ale nechtěli jsme to udělat klasicky, že kapela hraje to co vždycky, a k tomu se přilepí nahoru nějaké milosrdné smyčce, ale aby to bylo opravdu překvapivé a zajímavé.

Přemýšleli jste o hostech?

JS: Přemýšleli. Ještě nejsou úplně potvrzeni, takže bychom je asi nechtěli říkat nahlas, ale hosty zvažujeme.

MM: Třeba nás napadlo – hrál se symfoňákem už někdy někdo na banjo? Nebudu jmenovat, ale Ondra Ruml umí skvěle na banjo, takže s ním jednáme, že by s námi vystoupil. Samozřejmě chceme taky dámský hlas, takže vymýšlíme slečnu, která by s námi zpívala nějaký pěkný duet, ale to ještě nemůžu prozradit.

„Nebudu jmenovat, ale Ondra Ruml umí skvěle na banjo, takže s ním jednáme“ Michal Malátný

V plné palbě

V jedné písni zpíváte, že každá kapela se jednou propadne do historie. Ale pak zároveň Michal Malátný v textu říká, že doufá, že ta vaše to nebude. Je 30 let hodně, nebo málo? Je to v podstatě zhruba poločas Rolling Stones.

MM: Je to strašně moc. V životě jsem si neuměl představit, že budeme hrát takto dlouho, že budeme mít 12 desek. Hrozně mě na těch narozeninách, které slavíme dva roky, těší to, že to oslavujeme v nejlepší formě, že to není žádná nostalgie – „pojďte si zazpívat, pojďte se s námi sejít. Před 20 lety Tabáček, pamatujete?“

Naopak je to v plné palbě, kdy jsme podle mě v jedné z nejlepších forem. To je radost.

Mimochodem, potřebuješ mít čtecí zařízení, nebo to všechno dáváš z hlavy?

MM: Zatím ne, ani se k tomu nechystám. Vždycky když jsem viděl rockovou kapelu se stojánkem na texty, tak mi to přišlo trošku nepatřičné, že to k tomu žánru přece nejde.

Je fakt, že asi u dvou písniček jsem měl na koncertech na zemi nalepený tahák, kdybych náhodou nevěděl, ale nebylo to potřeba. A ve chvíli, kdy mi text vypadne, mi buď pomůžou kolegové z kapely, nebo je starý trik, že lidem dáte mikrofon, oni to odzpívají za vás, a vy se chytíte. (směje se)

Jak se Michal Malátný a Jan Steinsdörfer vypořádali s rolí moderátorů podcastu? Vedou své potomky k hudbě? A jaké panují vztahy mezi současnými a bývalými členy kapely? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.