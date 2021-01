S Pink Floyd hrál jen čtyři roky, přesto se vepsal do kapelní historie. Syd Barret se narodil před 75 lety

Na koncertech běžně hrál jeden akord pořád dokola, nástroj si postupně schválně rozlaďoval a někdy přestal hrát úplně. I takový byl zpěvák a skladatel Syd Barrett - první frontman a jeden ze zakládajících členů legendární kapely Pink Floyd, který by ve středu oslavil 75 narozeniny. Právě s jeho osobou je často spojován začátek hudební psychadelie. Praha 15:15 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Barretovy inovativní a svérázné umělecké postupy od začátku předpovídaly, že Pink Floyd přinesou na tehdejší britskou scénu něco dosud neobjeveného. Experimenty, nejen hudebního rázu, zároveň ale také často způsobovaly, že byly jeho písně pro kapelu nepublikovatelné. Například skladbu Vegetable Man z roku 1967, která měla být původně jedním z hlavních singlů, oficiálně kapela zveřejnila až v roce 2016.

Hudební producent Peter Jenner, který s Pink Floyd úzce spolupracoval, přitom už v šedesátých letech označil píseň jako perfektní vysvětlení toho, co se frontmanovi tehdy odehrávalo v hlavě.

Svou nezaměnitelnou, drogami podporovanou, originalitu neprojevoval Syd Barrett jen v hudební složce, ale i té textové. Píseň Arnold Layne například vypráví o fetišistickém zloději spodního prádla, který se tou dobou pohyboval v Cambridge.

Svůj specifický rukopis vyhnal Barrett posléze do extrému. Rok po Vegetable Manovi přišel na zkoušku s písní, kterou kapela vůbec nebyla schopná zahrát. Barrett totiž pokaždé skladbu lehce upravil. Na to měla upozorňovat titulní stále se opakující věta Have You Got It Yet, která v překladu znamená něco jako - Už vám to došlo? To, že si z nich zpěvák sofistikovaně střílí, zjistili ostatní členové až po několika nezdařených pokusech. Píseň se nikdy oficiálně nenahrála, fanoušci se ale sami snažili udělat její reprodukci.

Ve stejném roce Barrett kvůli psychickým problémům skupinu definitivně opustil a přerušil i kontakt s ostatními členy. Ty naposledy viděl v roce 1975, když tehdy už plešatý a drogami nalomený neohlášeně přišel do studia Abbey Road, kde Pink Floyd pracovali na desce Wish You Were Here. Symbolicky to prý bylo přesně v momentě, kdy se nahrávala píseň Shine On You Crazy Diamond, kterou kapela napsala právě o svém bývalém frontmanovi.

Až do své smrti v roce 2006 se kromě jednoho náhodného setkání v obchodě s nikým z kapely neviděl.