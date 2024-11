SOUTĚŽ: Tři příběhy z jedné země. Vyhrajte novou reportážní knihu Afghánci

„Tato kniha pojednává o Afgháncích – prostřednictvím vyprávění o třech z nich. O tom, jak je jejich země formovala, ale také o tom, jak se ji sami snažili navést kýženým směrem. Je to portrét tří osob v určité době,“ vysvětluje autorka v dovětku knihy.

Džamíla se narodila několik let před sovětskou invazí. Bašír v roce, kdy se válka se Sovětským svazem chýlila ke konci. Árjána přišla na svět zase až na přelomu tisíciletí, rok před teroristickými útoky na Spojené státy z 11. září 2001.

Obálka knihy Afghánci | Zdroj: nakladatelství Absynt

Všichni tři tak v různých podobách zažili, jak o jejich vlastních osudech i budoucnosti celé země rozhodují zahraniční mocnosti se svými politickými zájmy.

Norská reportérka a spisovatelka Åsne Seierstadová se vrátila do Afghánistánu 20 let po vydání své knihy Knihkupec z Kábulu, aby odvyprávěla příběhy těch, kteří museli utéct před Talibánem, i těch, kteří zůstali.

Její novinka Afghánci tak představuje tři velice osobní portréty – a přitom zachycuje dějiny jedné země uvržené do nekonečného boje. Ten nicméně definuje i život jejích vybraných hrdinů.

Džamíla odmítla osud, který jí byl předurčen. I přes tělesné postižení a nepřízeň okolí vystudovala, bila se za práva žen a zkusila změnit směřování své země. Touha bojovat odjakživa ovládala i Bašírův život. I přes své mládí se zapojil do války a vyznamenal se v mnoha akcích namířených proti „bezvěrcům“.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„O Tálibánu se hodně píše jako o skupině, o jednotlivcích jen zřídka – a právě v tom tkvěl můj hlavní zájem. Proto jsem hledala člověka, který by byl ochoten převyprávět mi svůj vlastní příběh. Chtěla jsem pochopit, co tálibánce pohání, co je motivuje, z jakých lidí hnutí sestává,“ vysvětluje Seierstad.

To, že necouvá před těžkými tématy, dokázalo už v knize Jeden z nás, v níž se pokusila uchopit osobnost masového vraha Anderse Breivika. V dalším svém titulu nazvaném Dvě sestry se zase věnovala mladým lidem, potomkům přistěhovalců, a otázce, co je vede k tomu, že se přidávají na stranu těch nejradikálnějších teroristických organizací.

Knihu Afghánci vydalo nakladatelství Absynth v edici Prokletí reportéři. O český překlad se postarala Eva Kecková.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 5 reportážních knih Afghánci, napište nám až do tohoto pátku 22. listopadu do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: