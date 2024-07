Sýrie, Afghánistán a Jemen lákají youtubery. Sbírají tam sledující, ale neříkají vše o situaci v zemi

Válečné oblasti stále více lákají influencery a především youtubery. V posledních měsících se jich například několik vydalo do Jemenu, ale také do Afghánistánu a Sýrie. Ve videích často říkají, že chtějí svým divákům ukázat to, co se ve zprávách nedozví. Často ale jen převypráví to, co jim řeknou místní průvodci, a v jejich videích chybí kontext. ZA OBZOREM Praha 20:21 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bamján v Afghánistánu. Před vládou Tálibánu zde stály obří sochy Buddhů, které ale islamisté nechali zničit | Zdroj: Profimedia

Youtuber Tom z videokanálu Yes Theori vyráží do zničeného syrského města Homs, které leží asi 160 kilometrů od Damašku. Jako každý, kdo by tak zničené místo navštívil, byl youtuber oprávněně v šoku. Ani přesto ale nezapomněl v jednom z monologů říct desetkrát slovo „já“.

Co ale zapomněl zmínit, je to, proč je syrské město Homs – dříve třetí největší město v zemi – v takovém stavu. Syrská armáda loajální autoritáři Bašáru Asadovi ho totiž bombardovala a obléhala.

Násilnosti tam začaly hned zkraje protivládních protestů a městu se často přezdívalo také hlavní město syrské revoluce. V květnu roku 2011 tam proti demonstrantům vláda poslala tanky a město pak Asadovi vojáci obléhali až do roku 2015. Za tu dobu na místě zemřelo podle BBC nejméně 700 lidí.

Průvodci a vláda

„Nemáme přímé důkazy o napojení průvodců v Sýrii na vládu. Nicméně pokud chcete provozovat takový byznys, musíte mít nějaké vztahy s vládou,“ upozorňuje Mohammad Al-Abdallah z washingtonské nevládní organizace Syria Justice and Accountability Centre, která monitoruje například dodržování lidských práv v Sýrii.

„Tito průvodci navíc pomáhají šířit vládní narativ nebo režimní verzi příběhu jako: Všichni proti nám jsou teroristé, válka už skončila je tu bezpečno, pošlete sem své kamarády,“ doplňuje.

Jako výzkumník neví jistě, jak průvodci v těchto státech fungují. „Jsem si jistý, že museli podplatit spoustu úředníků, aby pro turisty získali víza. Protože to není tak jednoduché,“ připomíná Al-Abdallah a dodává: „Nemyslím si, že jsou nevinní. Upřímně řečeno, nemyslím si, že jim jde jen o byznys.“

Například youtuber Paul Barbato se tak mohl vydat do afghánského města Bámján. To je slavné tím, že tam kdysi stály sochy Buddhů ze 6. století. Právě do těchto míst se youtuber podíval.

Už ale nedodal, že sochy v roce 2001 zničili členové hnutí Tálibán, které se v roce 2021 opět ujalo vlády nad Afghánistánem.

