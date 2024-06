SOUTĚŽ: Muklové a Šlajsny. Vyhrajte knižní příběh o kilech kokainu, českém vězeňství a jedné nápravě

„Kokain jsem měl v krvi a taky v trenkách. Byl pečlivě zabalený v igelitu, přilepený k mýmu rozkroku, přetažený elastickým spodním prádlem a cestoval se mnou z Prahy jako můj jediný spolujezdec. Byl jsem ‚high‘ asi jako Charlie Sheen v nejlepších letech,“ popisuje Daniel Flasza první cestu přes hranice.

„I slepý by viděl, jak jsem sundanej,“ přidává. „Měl jsem toho dost v sobě a u sebe ještě víc než dost, množství větší než malé, jak nám to vykládá zákon, a to jsem ani nevěděl, že za to hrozí trest odnětí svobody deset až osmnáct let, stejně jako za vraždu.“

Za mřížemi na stránkách desítek sešitů ručně sepsal svou dealersko-feťáckou kariéru prolnutou se skutečnými zážitky z vězení, které – jak sám říká – „ještě okořenil trochou cestopisu a špetkou amatérské filozofie“.

Popisuje fungování mezinárodního obchodu s kokainem, poukazuje na chyby a nedostatky českého vězeňského systému a trestního řádu – anebo jen tak volně vypráví zážitky ze svého života z pohledu odsouzeného drogového dealera.

Otevřeně a s lehkým perem píše o kontroverzních tématech, jako je legalizace a dekriminalizace omamných látek, prostituce nebo drogové závislosti, čímž čtenářům otvírá dveře do kriminálního světa, jenž obvykle zná jen člověk, který si jím sám prošel. Knihu vydalo OKRAJ MEDIA.

