Kunderová byla energická a statečná, připomíná ředitel Moravské zemské knihovny Kubíček

Zemřela Věra Kunderová, vdova spisovatele Milana Kundery. Do české historie se zapsala nejen jako jeho manželka, ale také jako televizní reportérka, která po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy, informovala diváky o tom, co se děje. „Milan Kundera v ní měl obrovskou oporu," uvedl o Kunderové v Radiožurnálu Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, pod kterou spadá i knihovna Milana Kundery. Rozhovor Praha 0:18 15. září 2024

S odjezdem knih končí i můj život, řekla Věra Kunderová, když loni předala do Brna pozůstalost po svém manželovi. V pátek ve věku 89 let zemřela ve Francii i ona. Opravdu bylo pro paní Věru Kunderovou rozloučení s manželovými knihami tak osudové?

Poslechněte si celý rozhovor s Tomášem Kubíčkem, ředitelem Moravské zemské knihovny, pod kterou spadá i knihovna Milana Kundery

Bylo to pro ni těžké. Ve chvíli, kdy odchází Milana Kundera, tak knížky ještě zpřítomňují jeho pobyt v domě. Takže ve chvíli, kdy odcházejí jeho knihy, tak i dům se pomalu vyprazdňuje, a to je vždycky těžké.

Jak důležitá byla Věra Kunderová pro manželovu práci a dílo?

Myslím, že maximálně. On v ní měl obrovskou oporu. A když spolu odchází v polovině 70. let do Francie, tak ona se dobrovolně ujímá role člověka, který zajistí vše, aby se Kundera mohl plně věnovat své tvůrčí činnosti. Ať už šlo o psaní knih nebo o přednášení na univerzitách.

Byla to ona, kdo vyjednával podobu knih Milana Kundery i jejich grafické řešení s nakladateli, a to až do poslední chvíle. Ještě minulý týden jsme si psali o nějakých vydáních, které se chystají na Tchaj-wanu, ukazovala mi, jak domlouvá grafické řešení.

Milan Kundera si přál být pohřbený v Brně, Věra Kunderová se ale nechtěla rozloučit s jeho popelem, tak co s ním teď bude?

To je naprosto jasně dané. Popel Milana Kundery bude převezen do Brna společně s popelem Věry Kunderové a oba dva budou uloženi do společného hrobu.

Literární pozůstalost Milana Kundery je právě ve správě vaší knihovny. Co ty ostatní části Kunderovy pozůstalosti? Tady také existují nějaké plány, co s ní bude?

V podstatě téměř vše už bylo z bytu manželů Kunderových odvezeno.

Bavíme se o desítkách věcí, o nějakých kresbách, knihách, zbytku fotografií či korespondence. To jsme se také domlouvali s Věrou Kunderovou a je to dáno i notářským zápisem. Ona byla velmi pečlivá a počítala s tím, že poté, co čas dá jasně pokyn, tak bude i ten zbytek věcí odvezen do Brna.

Jaká to byla žena?

Neuvěřitelně energická a obrovsky statečná.

Těžko se mi na to v tuto chvíli vzpomíná. To nejdůležitější na ní byl její obrovský smysl pro humor, nasazení, ironie. To vše k ní bytostně patřilo.