Sněmovna navrhla na vyznamenání Kunderu, Filipi, Dorazína či Kryla, neprošli Mašínové a Miloš Zeman

Debata o Milanovi Kunderovi trvala ve Sněmovně asi hodinu a půl. Na vyznamenání ho navrhl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Opravdu jsem si nemyslel, že by jméno našeho nejslavnějšího českého spisovatele mohlo budit jakékoli kontroverze,“ uvedl. Někteří poslanci upozorňovali na Kunderovu možnou spolupráci s totalitním režimem.

Proti nakonec hlasovali jen dva poslanci, čtyřicet pět se zdrželo. „Je na každém z nás, na individuálním rozhodnutí, co převáží. Jestli převáží to, co se stalo v roce 1950, nebo převáží to, že se stal světoznámým spisovatelem,“ řekl Pavel Žáček z ODS.

Literární velikán, intelektuál i obránce románu. Tak v létě informovala francouzská média o úmrtí Kundery Číst článek

Sněmovna na vyznamenání naopak nepodpořila bratry Mašíny nebo bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Předběžný seznam, jak jej sestavil příslušný sněmovní podvýbor, čítal 159 jmen. Sněmovna z něj stáhla bývalou slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Pavel jí udělil v polovině června nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. Dalších osm jmen z navrhovaného seznamu poslanci neschválili.

Pavlovi celkem nabídli k ocenění 151 lidí, někteří z nich se shodují s již dříve schválenými senátními kandidáty. Konečné rozhodnutí je vždy na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Loni Sněmovna nabídla Pavlovi 141 kandidátů.

Mezi letošními nominanty dolní komory je opět Jiří Brady, jenž údajně měl být, ale nakonec nebyl vyznamenán před osmi lety za Zemanova prezidentství, i někdejší ministr kultury Daniel Herman, který tehdy aféru kolem ocenění svého strýce Bradyho rozpoutal.

‚Ocenění si vážím, od Zemana ho ale nepřijmu.‘ Osobnosti, které převzaly vyznamenání až od Pavla Číst článek

Státní vyznamenání chce Sněmovna stejně jako horní parlamentní komora pro Josefa Valčíka a Adolfa Opálku, ale i pro další lidi spojené s událostmi kolem atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, pro spoluzakladatele Výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeňka Růžičku a pro Pavla Pecháčka, který působil v rozhlasových stanicích Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Na sněmovním seznamu kandidátů jsou dále například operní pěvkyně Dagmar Pecková, zpěváci Michal Prokop, Ladislav Kantor, Jiří Tichota a Pavel Lohonka, vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica, moderátor, hudebník a herec Marek Eben, herec Petr Nárožný, spisovatel Jaroslav Rudiš, básník a překladatel Jan Zábrana, architektky Eva Jiřičná a Věra Machoninová a fotograf Bohdan Holomíček.

Poslanci navrhli také třeba fotbalového hráče a trenéra Františka Cipra, podnikatele Josefa Průšu a Simonu Kijonkovou, ekonoma Jana Švejnara a zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína.