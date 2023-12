Literární velikán, intelektuál i obránce románu. Tak v létě informovala francouzská média o úmrtí Kundery

Jen málokdy se stává, že by francouzská média takřka ve stejný čas na titulních stránkách i v televizních nebo rozhlasových zprávách informovala o jediném Čechovi. Letos v létě se to stalo. 11. července totiž ve věku 94 let zemřel spisovatel Milan Kundera, o kterého se tak trochu Češi a Francouzi přetahovali a který spojoval kultury obou zemí. Příběhy roku 2023 Paříž 12:37 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Kundera na fotografii z roku 1979 | Zdroj: Profimedia

Literární velikán, intelektuál i obránce románu. Francouzská média po smrti slavného spisovatele nešetřila superlativy. Hold Milanu Kunderovi vzdal i francouzský prezident Emmanuel Macron, který na summitu v litevském Vilniusu zmiňoval Kunderův esej Unesený západ. Kunderův odkaz připomínali členové francouzské vlády, politici napříč stranami i intelektuálové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek o Milanu Kunderovi

Nedlouho potom pařížský byt manželů Kunderových opustily spisovatelovy nejmilejší knihy. Na cestu do Brna je vypravovala Milanova manželka Věra.

„Co chcete, abych vám říkala. To je moje smrt ten kamion s těmi knížkami. To je všechno, co vám můžu říct. Končí mi můj život. Dneska je den mý smrti,“ popisovala své pocity.

Knihy se staly součástí Kunderovy knihovny v Brně, kde se spisovatel narodil a kde jsou pochovaní i jeho rodiče.

„Je to symbolický návrat domů: maminka, tatínek, Brnečko,“ říkala Věra.

‚S odjezdem knih končí i můj život.‘ Věra Kunderová převáží do Brna pozůstalost svého manžela Číst článek

Náklonnost k jihomoravské metropoli Věra Kunderová potvrdila i v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas, ve kterém naopak kritizovala Prahu. Nezapomněla, že to byla právě pražská redakce týdeníku Respekt, která obvinila Kunderu z toho, že v 50. letech v Praze udal prozápadního agenta. Milan Kundera tohle obvinění vždy odmítal.

„Všechno zlo přichází z Prahy. Žádné zlo nikdy nepřišlo z Brna, nikdy. Bohužel hlavní město, moje město, kde jsem se narodila, udělalo dost zle v této rodině,“ komentovala.

Kunderův archiv, knihy i literární ocenění z Paříže do Brna převážel ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Ovlivněn fikcí

S Milanem Kunderou se na podzim rozloučilo i jedno z nejprestižnějších francouzských nakladatelství Gallimard, které dlouhé roky vydává jeho knihy. Zazněla hudba Kunderova oblíbeného skladatele Leoše Janáčka.

Francouzi se naposledy rozloučili s Kunderou. Hold vzdali bývalí členové vlády i oceňovaní spisovatelé Číst článek

V centru Paříže na slavného spisovatele vzpomínali autoři, které Kundera inspiroval, jako třeba Benoit Duteurtre. Jeho knihy například Rebelka, Totální výprodej nebo Holčička a cigareta jsou překládané i v Česku.

„Ovlivnil mě svou fantazií, fikcí, která vychází ze svobody. Inspiroval mě taky tím, jak dokázal prolnout esej a román a taky svou láskou k modernímu umění,“ ohlížel se Duteurtre.

Blízko k manželům Kunderovým měl také novinář, spisovatel a režisér Philippe Labro, a to nejen názorově ale i fyzicky. Bydleli totiž od sebe jen pár metrů. Philippe Labro označuje Kunderu za jednoho z nejvýznamnějších romanopisců 20. i 21. století.