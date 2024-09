Neodbornost a nekompetentnost vedení, vysvětluje důvody ‚kulturní stávky‘ na Slovensku Rybárik

Přes 1200 lidí, mimo jiné herců, podpořilo tento týden na Slovensku takzvanou kulturní stávku. Reagují tak na kroky ministryně kultury Martiny Šimkovičové, která nedávno odvolala ředitelku Slovenské národní galerie a ředitele Slovenského národního divadla. „Neodbornost a nekompetentnost vedení kultury je dokazována každý den,“ říká pro Radiožurnál jeden z protestujících, člen činohry Slovenského národního divadla Jakub Rybárik. Rozhovor Bratislava 15:41 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský protest proti ministerstvu kultury | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Znamená to, že některá divadla na Slovensku přestanou hrát? Za jakých okolností byste ze stávkové pohotovosti přešli přímo ke stávce?

Za všechna divadla na Slovensku říkám, že hrát chceme a chceme, aby sezona běžela dál. Bohužel je situace taková, jaká je. Museli jsme vstoupit do stávkové pohotovosti a vyjádřit nespokojenost s tím, jak politická reprezentace přistupuje ke kultuře. Divadla tedy zatím hrají a myslím si, že ještě nejsme tak daleko, abychom uvažovali, že by hrát přestala.

Co požadujete?

V první řadě požadujeme odborné a kompetentní vedení resortu, které tu bohužel po posledních slovenských volbách není. Zároveň je resort kultury obrovsky podfinancovaný.

Neodbornost a nekompetentnost je dokazována každý den, a to především nekoncepčním odvoláváním manažerů kulturních institucí a ideologickou cenzurou, která je prezentována naprosto volným způsobem.

Z pozice ministerstva se hovoří o jistém typu státní kultury - jediné slovenské kultury. Přitom nejen lidé, kteří pracují v kultuře, vědí, že každá tvořivá činnost je navázána na inspiraci. Musíme se inspirovat jinými kulturami a lidmi.

Do stávky se připojili i zaměstnanci Slovenského rozhlasu a televize. Jak velké části divadel, uměleckých škol nebo galerií se protest týká?

Kulturní stávka a stávková pohotovost je ústavní právo jedince. Zapojují se jedinci, ne instituce. V případě, že se zapojí instituce, jde pouze o její zaměstnaneckou část. K dnešnímu dni do stávkové pohotovosti vstoupilo okolo 2400 lidí.

Za Slovenské národní divadlo se nás ve čtvrtek přidalo zhruba 250 a věřím, že se postupně budou přidávat členové nejen činohry, ale i administrativy, technických složek, baletu, opery a galerií. Do této pohotovosti se může na Slovensku zapojit každý, kdo pracuje buďto v instituci, kterou spravuje přímo ministerstvo kultury, nebo v kulturně-zábavním průmyslu.

V sobotu zahajuje opera Slovenského národního divadla sezónu. Vy sám v neděli vystoupíte v komedii italského dramatika Chanocha Levina „Pohřeb nebo svatba? Co dřív?“ Poznají vaši diváci, že se něco děje?

Ano, určitě poznají. Deklarujeme to na svých soukromých sociálních sítích a proběhla i tisková konference. V divadle jsme po závěrečném děkování četli prohlášení za herce, herečky a pracovníky činohry, kteří vstoupili do stávkové pohotovosti.

Prohlášení jsme četli, aniž bychom vytvářeli nátlak na diváky, aby zůstali v sále. Všechno bylo dobrovolné a diváci mohli odejít, pokud chtěli. Nezasahujeme do uměleckých produkcích a zatím to ani nemáme v plány.

Když si vaši posluchači prohlédnou sociální sítě mých kolegů nebo médií, tak uvidí, s jak obrovskou podporou jsme se včera v činohře střetli.