Slovenská vláda se snaží lidi zastrašit, připomíná to normalizaci. Mnozí se poddají, varuje sociolog

Slovenský prezident Petr Pelegrini síti oznámil, že se hodlá sejít s premiérem Robertem Ficem (Smer) a lídry stran. Podle něj dochází k pokusům o destrukci republiky a k rozdělení Slovenska prý přispívají opoziční protesty. „Bylo to kultivovanější než v případě Fica, ale přeci jen útok na opozici. Naplnily se obavy, že bude stranit vládní koalici,“ míní sociolog Michal Vašečka pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 20:04 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico a prezident Peter Pellegrini | Zdroj: TASR / Profimedia

Pozastavuje se nad tím, že Pellegrini trávil poslední týdny na dovolené, zatímco vládní koalice začala uprostřed období obvykle označovaného za okurkovou sezónu rozebírat právní stát. Pochybnosti o tom, co se děje například v oblasti kultury, přitom začali projevovat i někteří poslanci jeho někdejší strany Hlas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Michal Vašečka, bratislavský sociolog o aktuálním dění na Slovensku

Vašečka odmítá kritiku demonstrací, které na Slovensku od listopadu 1989 tradičně probíhají pokojně a v pozitivním duchu.

„Jsou to spíš happeningy, nejsou tam žádné extrémně negativní emoce. Když si představím francouzské protesty, kde hoří auta, útočí se na policejní stanice a rozbíjí se výlohy, tak Slovensko ani vzdáleně nic takového nezažilo,“ zdůrazňuje.

Společenskou atmosféru nadále ovlivňuje květnový atentát na premiéra Roberta Fica. Jakýkoli projev nespokojenosti ze strany občanské společnosti a opozice totiž některá média vykreslují jako začátek příprav na jeho opakování.

22:01 Pomsta za vyšetřování? Slovenský prokurátor kauzy Očistec popisuje, proč ho postavili mimo službu Číst článek

„Fico explicitně mluví o tom, že nejde o to zda k němu dojde, ale kdy. A že jakýmkoli opozičním projevem se řítíme do záhuby,“ popisuje.

„Slovensko je jednou z nejvíce zkonspirovaných zemí ve střední a východní Evropě, takže nemám pochyb, že to mnozí Ficovi věří. Voliči Směru důvěřují všemu, co přichází od lídra, a rok po volbách má jeho strana mírně vyšší podporu,“ doplňuje.

Nová normalizace

Opozice se neúspěšně pokusila navrhnout v parlamentu odvolání ministra spravedlnosti Borise Suska (Směr), a to kvůli zrušení Úřadu speciální prokuratury a snížení trestních sazeb, a ministryně kultury Martiny Šimkovičové (SNS).

Ta je terčem kritiky opozice a části veřejnosti kvůli destrukci veřejnoprávních médií a odvolání šéfů Národního divadla a Národní galerie.

Fico dělá strašně nebezpečnou politiku. Aby si udržel popularitu, musí stále přidávat pod kotel, říká Weiss Číst článek

„Je to asi nejméně kompetentní ministr v moderních dějinách Slovenska, nikdy k tomu neměla předpoklady. Z minulosti si nese spoustu křivd a mstí se těm, kteří něco dokázali, a nemilosrdně je mění za lidi, o nichž nikdo neslyšel. Připomíná to příběhy let 1948 a 1968, kdy byli odborníci nahrazováni dělnickými kádry. Zničili vše, čeho se dotkli, a i režim si uvědomil, že takto to dál nejde,“ srovnává Vašečka.

Poukazuje na to, že vládní koalice má křehkou většinu, takže premiér nemůže vyměnit problematické ministry za Slovenskou národní stranu (SNS). Zároveň prý ale situace Ficovi vyhovuje.

„Z Prahy to není tak vidět, ale těmito kroky se nová moc snaží lidi zastrašit. A mnozí jednoduše sklopí uši, jako se to stalo v roce 1969. Řeknou si, že jim to za to nestojí, mají rodinu, hypotéku, a poddají se. Netvrdím, že je to totéž, ale nese to znaky normalizace,“ konstatuje.

Poslechněte si celé Interview Plus výše.