Obyvatelé Českých Budějovic demonstrovali na podporu Domu umění. Radnice odložila rekonstrukci

V Českých Budějovicích se v úterý večer sešlo 200 lidí na podporu Domu umění. Radnice totiž odložila opravu budovy, kde má své sídlo Galerie současného umění. Příznivci galerie i opoziční zastupitelé se bojí mezinárodní ostudy. Budějovice totiž budou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury. A rekonstrukce Domu umění byla součástí nominace na tento prestižní titul. České Budějovice 11:28 11. prosince 2024

„Dům umění je věc, která patří ke každému městu. Když to porovnám s ostatními krajskými městy, tak je hodně podfinancovaný, přesto dokáže produkovat skvělé věci. Instituce má docela přesahy mimo České Budějovice i mimo Jihočeský kraj,“ říká Michal Med z Českých Budějovic, který přišel na náměstí Přemysla Otakara II. podpořit Dům umění.

Podle kurátora Galerie současného umění Michala Škody má setkání radnici ukázat, že lidem ve městě není osud domu lhostejný. „Těší mě to, protože je to de facto i hodnocení mojí třicetileté práce, jejího ohlasu a toho, kam se podařilo galerie dostat, k jejímu výjimečnému postavení,“ popisuje.

Hlavním problémem je podle něho odložení rekonstrukce budovy. Ta měla být hotová do roku 2028, kdy budou České Budějovice Evropským hlavním městem kultury. „Galerie je s domem spjata hodně, je to jeho součástí. Ten dům není opravdu jenom o galerii, ale i o edukaci,“ míní.

Setkání svolaly iniciativy Dům umění nedáme a Aktivní Budějčáci. Podle jednoho z organizátorů Michala Hořejšího lidem ve městě skutečně na budoucnosti domu záleží.

„Jim prostě vadí, že bude sebrán. Chceme dát najevo městu, že Dům umění na tom místě, kde je teď, je pro nás velice důležitý. To je z toho důvodu, že do galerie všichni chodíme. Vlastně nás chodí do galerie víc, než já jsem si původně myslel. A máme rádi taky proto, že tam chodí naše děti,“ říká Hořejší.

Vedení města ujišťuje, že rekonstrukce domu se neruší, ale jen odkládá. Podle náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) bude na jaře jasné, co se s galerií stane. „Máme vypsané výběrové řízení na analýzu kulturních budov, co kam bychom mohli dávat. Odborníci by nám měli říci, zda vůbec je možné galerii přesunout,“ vysvětluje.

Oprava domu umění by měla podle odhadu stát okolo 70 milionů korun. Prioritou radnice pro příští rok je ale rekonstrukce jiných kulturních zařízení nebo modernizace letního kina Háječek.

„V tuto chvíli bychom mnohem radši dali přednost utracení stejných peněz za rekonstrukci letního kina Háječek, které považujeme za jedinou letní scénu v Českých Budějovicích. To bychom opravdu do roku 2028 chtěli stihnout,“ popisuje.

S tím ale nesouhlasí opoziční zastupitelé města. Podle Juraje Thomiu (Občané pro Budějovice) nepůjde galerii tak rychle přesunout. „To není jablko, které přeložíte z jedné police na druhou a pořád to bude jablko. Kamkoliv bystě chtěli galerii přesunout, tak musíte nejdříve zpracovat projekt a získat stavební povolení,“ vysvětluje.

Zastupitel Thoma se s kurátorem Škodou shodují, že pokud se na začátku příštího roku nezačne s přípravou rekonstrukce, bude v roce 2028 na náměstí jen zavřená ruina.