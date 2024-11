Šaty z filmů jako Sladký život nebo Prázdniny v Římě jsou k vidění i v Praze. Na nové výstavě jich je přes 40

Ikonický film z 60. let a slavná scéna v římské fontáně Di Trevi. Postava Sylvie ztvárněná herečkou Anitou Ekbergovou vchází do vody a láká k sobě hereckého kolegu Marcella Mastroianniho v roli novináře Rubiniho. Má při tom na sobě dlouhé splývavé šaty s bílou kožešinou.

Ty, společně s dalšími kostýmy, vynesly Felliniho vrcholnému filmu Oscara a italská móda se začala víc rozšiřovat do povědomí veřejnosti, vysvětluje ředitelka Italského kulturního centra v Praze Marialuisa Pappalardová.

„Vliv našich návrhářů a návrhářek začal být velmi silný po druhé světové válce, když se američtí filmaři přesunuli do Říma, protože byl levnější. Začalo se mu říkat Hollywood na Tibeře. Díky tomu odhalili obrovský potenciál italských řemeslníků. Třeba herečky tak začaly nosit některé módní kreace i mimo natáčení,“ říká Pappalardová.

Itálie tak začala udávat trend Hollywoodu i celému zbytku světa. Například i díky šatům z dílny Fernandy Gattinoniové pro film Vojna a mír z roku 1956. Divákům je na plátně představila britská ikona Audrey Hepburnová a troje z nich teď představuje i výstava v Praze. Stejně jako Sladký život i tento snímek získal za kostýmy Oscara a dokonce inspiroval i jednu z kolekcí návrháře Christiana Diora.

„Společně s kurátorem výstavy Stefanem Dominellou jsme šaty vybírali tak, aby ukázaly historii italského vlivu na popkulturu od 50. let až do současnosti. Proto tady máme kostýmy hereček, ale i zpěvaček jako Beyoncé,“ uvádí Pappalardová.

A výstava sleduje také českou stopu. Jedním z vystavených modelů jsou totiž hnědočerné splývavé šaty, ve kterých modelka Eva Herzigová ztvárnila roli Olgy Picasso ve filmu Modigliani.

Podle Marieluisy Pappalardové je jedním z cílů výstavy představit jednak um italských návrhářů, ale taky připomenout slávu dnes už pamětnických filmů. Zájem o ně mají i někteří výrazně mladší diváci jako středoškolačky Anna a Anita, které nejvíc zaujal právě černý model s kožešinou ze Sladkého života.

„My jsme se na to hrozně těšily, jsou to nádherné šaty. Já bych řekla, že jsou originální i v tom stylu, že jsou sice trochu obyčejné, ale nějakým způsobem jsou prostě elegantní,“ říkají děvčata. A některé z modelů by si prý oblékla i dnes.