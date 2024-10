‚Emily v Paříži v Římě nemá smysl‘. Macron by si přál, aby se hrdinka seriálu vrátila do Paříže

Hrdinka seriálu Emily v Paříži by se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona měla vrátit z Říma do Paříže. Její pobývání v italském hlavním městě v poslední řadě snímku americké internetové televize Netflix podle něj nedává smysl. Macron to řekl listu Variety. „Budeme tvrdě bojovat. A požádáme je, aby zůstali v Paříži! ‚Emily v Paříži‘ v Římě nemá smysl,“ uvedl francouzský prezident.

