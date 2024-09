‚Katedrála nejen že získává svou podobu, bude ještě krásnější.‘ Notre-Dame opravovalo 1000 řemeslníků

Už zhruba za dva měsíce se v Paříži znovu otevře katedrála Notre-Dame. Jednu z nejslavnějších pařížských památek před pěti lety výrazně poničil požár a dokonce hrozilo, že se slavná katedrála zřítí. Hasičům se ji ale podařilo zachránit a teď se blíží ke konci první fáze rekonstrukce. Staveniště se částečně otevřelo návštěvníkům během dnů evropského dědictví. Řemeslníky při představování jejich práce sledovaly stovky lidí. Od zpravodaje z místa Paříž 16:53 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tesaři při práci před katedrálou Notre-Dame | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Podíleli jsme se na obnově středověké střešní konstrukce nad hlavní chrámovou lodí a chórem. Nejdřív jsme museli opracovat jednotlivé trámy a pak je tady zdvihnout a připevnit,“ popisuje Mattéo. On a a jeho kolegové si pochvalují kvalitní tvrdé dřevo z francouzských lesů.

Kůru z kmenů otesávali tradičním způsobem pomocí sekyrek. „Strom má svůj tvar. Zřídka kdy je naprosto rovný. Na rozdíl od pily se sekyrkou dokážeme lépe dodržovat přirozenou linii dřeva,“ vysvětluje Mattéo.

„Tahle socha byla venku mezi dvěma čelními věžemi katedrály. Jde o sochu archanděla Gabriela, kterou požár výrazně poškodil. Stála totiž v místech, kde oheň spálil střešní konstrukci. Sochu proto sundali ze střechy a nakonec se rozhodlo o tom, že se vytvoří úplně nová,“ říká jeden z kameníků Stéphane.

Na obnově katedrály pracoval dva roky a měl na starosti restaurování poškozených chrličů. „Pracovali jsme na severním a jižním štítu. Oheň tam výrazně poškodil všechny sochy. Museli jsme je sundat a udělat nové,“ dodává Stéphane.

Vápenec z Oise

Katedrála byla postavená z vápence z oblasti Paříže. Při její obnově kameníci používali podobný vápenec z Oise severně od hlavního města. Celkem se do přestavby poničené katedrály zapojilo na 1000 řemeslníků.



„Když jsem viděl ten požár v televizi, tak jsem si říkal, že je to katastrofa. Vůbec jsme nevěděli, co s katedrálou bude. Když prezident Emmanuel Macron ohlašoval, že katedrálu Notre-Dame opravíme do pěti let, tak jsem tomu moc nevěřil. Teď se to ale daří a je to úžasné,“ popsal Českému rozhlasu Pařížan Philippe, který obdivoval řemeslníky při práci.

Uvnitř katedrály teď dokončují poslední práce, upřesňuje rektor Notre-Dame Olivier Ribadeau Dumas: „Katedrála nejen že pomalu získává podobu, kterou měla před požárem, ale bude ještě krásnější. Takhle ji ještě nikdo z nás neviděl. Uvnitř už není lešení, na střeše už se tyčí věžička, která při požáru spadla. Klenby jsou hotové, obrazy zrestaurované, vitráže vyčištěné. 14. října se liturgický mobiliář vrátí do katedrály.“

Dveře katedrály Notre-Dame se znovu zpřístupní začátkem prosince. „Katedrála se znovu otevře 7. prosince odpoledne. Dveře otevře pařížský arcibiskup a přivítá tam prezidenta i pozvané zahraniční státníky a hosty. 7. prosince poprvé zazní varhany katedrály, které utichly před pěti lety. Po požáru je řemeslníci rozebrali a vyčistili každou píšťalu,“ přibližuje rektor Notre-Dame.

Ribadeau Dumas upřesňuje, že oslavy potrvají osm dní. Během nich katedrála přivítá taky všechny pařížské kněze, mecenáše přestavby a dárce i charitativní organizace.

