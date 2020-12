Historický úspěch. Seriál #martyisdead o kyberšikaně letos získal ‚televizního Oscara‘

Na první pohled bezproblémový kluk, kterého ale šikana na internetu dovede k sebepoškozování. Český seriál #martyisdead o kyberšikaně vidělo už přes milion diváků. Jeho tvůrci získali jako první Češi v historii cenu Emmy, což je pro televizní autory takřka oscarové ocenění. Příběhy 2020 Praha 17:00 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Překvapení tvůrci oslavili vítězství v přenosu z pražského kina Přítomnost přímo před zraky diváků. Bylo to na konci listopadu a kultura se opět přesunula do online prostoru.

O seriálu #martyisdead natáčel Martin Hrnčíř

Osmidílný seriál #martyisdead z dílny Mall.tv vypráví o záhadné smrti patnáctiletého Martina, kterého kvůli videím nahraným na internet vydírá neznámá dívka.

Aby byl seriál důvěryhodný, přizvali si tvůrci k psaní scénáře odborníky na kyberšikanu.

„Příběh je fiktivní, je ale důležité zmínit Martina Kožíška, který je asi na toto téma největší odborník. Zná spoustu reálných příběhů, kriminální kauzy. Zná to i z toho psychologického hlediska. Na příběhu hodně spolupracoval tím, že nabízel ty reálné kauzy, kterými jsme se mohli inspirovat,“ přiblížil před časem Radiožurnálu producent Vratislav Šlajer.

Režie se pak ujal třicetiletý Pavel Soukup. Podle něj jsou pravdivé příběhy strašidelnější než ty, které vymysleli. „Nejsme tak daleko od Martyho věku a jeho problémů. Na place čas od času někdo řekl, že něco takového někdy v nějaké souvislosti zažil, že mu to něco připomnělo. Nebylo nutné herce lámat do nějaké fikce, vžili se do toho velmi snadno,“ popsal Soukup.

Spoluautor seriálu se sám setkal s tím, že po něm na internetu chtěli lidé přes falešné účty peníze.

„Rok nazpět se začaly objevovat falešné účty lidi, co znáte. Psali vám a skrze nějakou rychlou zprávu ve spěchu po vás chtěli nějakou SMS, která vám odečetla peníze z účtu. To jsou věci, které se pořád dějou. Není to generační problém,“ vzpomíná.

Stejný štáb už připravuje volné pokračování seriálu, které se bude jmenovat Anna is missing - v překladu Anna se pohřešuje. Spoluautorem je producent Milan Kuchynka: „Nebude se týkat kyberšikany, ale ztracených a zmizelých dětí. Přehoupneme se do trochu jiné kategorie současných průšvihů našeho světa.“

Plánovaný seriál uvidí první diváci příští rok na jaře. Oba příběhy pak chtějí tvůrci promítat také ve školách.

Rodiče tragicky zesnulého Martyho hrají Petra Bučková a Jan Grundman | Foto: Tomáš Hejzlar | Zdroj: Mall.TV