V druhé sezoně seriálu Westworld pokračuje revoluce. Z masakru povstávají noví hrdinové a záporáci

V pondělí večer se po roce a půl vrací na televizní obrazovky populární seriál stanice HBO a s ním i zvrácený westernový park, ve kterém si lidé mohou plnit své nejniternější tužby. Humanoidi, kteří Westworld obývají, jsou ale tentokrát při vědomí a připraveni pomstít se lidem za to, jak s nimi po dlouhé roky zacházeli. Recenze Zábavní park Westworld 10:35 23. dubna 2018

Varování: Recenze prozrazuje části děje první série Westworldu.

Zábavní park s názvem Westworld býval po více než 30 let přísně kontrolovanou oblastí, kam boháči mohli přijet strávit dovolenou v téměř autentickém prostředí divokého západu a otevřeně přitom naslouchat svým potlačeným instinktům.

V praxi to znamenalo, že měli příležitost zahrát si partičku karet v krčmě, zalaškovat si s místními lehkými dívkami nebo se vydat za dobrodružstvím za hranice relativně poklidného městečka Sweetwater. Jen velmi zřídka ovšem jejich pobyt v parku skončil u toho.

První sezona amerického seriálu od scenáristů Lisy Joyové a Jonathana Nolana prozkoumala temné stránky lidské povahy a smýšlení, když nás nechala sledovat ubíjející koloběh hrůzných událostí z pohledu lidsky vzhlížejících robotů, na nichž se návštěvníci Westworldu pravidelně dopouštějí zvěrstev.

Vybaveni základní představou o svém charakteru sloužily tyto výtvory oddaně nastavenému narativu, přičemž jejich jedinou spásou bylo, že na konci dne skupina laboratorních pracovníků opravila jejich poškozená těla a vymazala jim vzpomínky.

Jak se však ukázalo v závěru první série, oba tvůrci robotů (Anthony Hopkins, Jeffrey Wright) pracovali na tom, aby se jejich milované kreace jednoho dne probudily z nevědomí a ze svého vězení uprchly. A může se zdát, že Hopkinsův vynálezce Ford v rámci poslední naprogramované dějové linky s názvem Noci vstříc konečně došel svého. Dolores (Evan Rachel Woodová), vůbec první robotická obyvatelka westernového světa a známá dobrodinka, mu totiž před zraky desítek hostů prostřelila hlavu a vzápětí začala pálit i do řad přihlížejících.

Tam jsme také Westworld na konci roku 2016 opustili – uprostřed revoluce a masového krveprolití, ke kterému nezávisle na sobě docházelo v centrále společnosti i v samotném parku. V nejnovější epizodě, jejíž název odkazuje na Fordův plán, se vracíme do vyprávění nedlouho poté, abychom byli srozuměni s následky masakru.

Z druhé sezony seriálu Westworld | Zdroj: HBO

Noci vstříc tak doslova vede oživlé výtvory, jejichž každý krok i myšlenka byly do té doby přísně monitorované, do neznámých a neprobádaných situací. Jelikož se ale úvodní epizoda drží tradice seriálu, který si rád akci roztahá do několika částí a v té první pouze naznačí, kam zbylá sezona bude směřovat, dá se jen velmi těžko předpovídat, co bude ona zmiňovaná noc obnášet.

Z toho, co nám tvůrci stačili naznačit, ale víme, že navštívíme okolní parky (Shogun World jsme krátce zahlédli už v poslední epizodě první sezony) a možná i zcela opustíme prostranství společnosti Delos. Nenávratně se také musíme připravit na výměnu úloh na pozicích hrdinů a záporáků, kteří se stejně dobře mohou semknout v pakt jako se postavit na odlišné strany revoluce.

WESTWORLD (epizoda Noci vstříc)

sci-fi thriller

USA, 2018, 67 min

Režie: Richard J. Lewis

Scénář: Lisa Joyová, Jonathan Nolan

Hrají: Evan Rachel Woodová, Thandie Newtonová, James Marsden, Talulah Rileyová, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompsonová a další

Bez hodnocení.

Premiérová epizoda nezodpoví mnoho otázek. Pouze dovrší krveprolití z minulého dílu a přidá plnou hrst nových záhad, přičemž tou největší zůstává, kolik odpovědí už stihl tvůrčí tandem zašifrovat do děje a dialogů přímo před našimi zraky.

Mezi vší tou nahotou a násilím zbývá ale ještě jedna věc, které se autoři Westworldu očividně neradi vzdávají, a to jsou skoky v čase. Není pravděpodobné, že by nás čekal podobný zvrat jako v minulé sezoně, v té nadcházející ovšem nejspíš budeme svědky mnohem prostší formy vypravování: včetně toho, co se odehrálo mezi dvěma okamžiky v čase.

Není nutné seriálu vyčítat, že se v úvodním dílu nové série příliš nikam neposunul. Koneckonců stále mluvíme o Westworldu, který je svým zdržováním pověstný. Čeho by se ale do budoucna mohl vyvarovat, jsou doslovné monology, jimiž epizoda Noci vstříc přetéká a trpí. Na projekt, který si tak rád zavdává se šiframi a nenápadnými metaforami, je to až necharakteristicky povrchní. Ačkoli i to může být záměr.

První epizodu druhé série Westworld odvysílá stanice HBO v pondělí 22. dubna od 20.00.