25. 5. 2012 |Ondřej Bouda |Film

Dnes je to přesně 35 let, co měl premiéru film Hvězdné války, později získal podtitul Nová naděje. Jde o čtvrtý, nebo počítáte-li od prostředka, vlastně první díl legendární filmové série. Jen těžko si dnes umíme představit, že by se na stříbrném plátně nikdy neobjevil. Studia, která scénář dlouho odmítala, si ještě dnes musí zoufat, o jaký obchod to vlastně přišla.