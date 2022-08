Ze sociologického výzkumu se stal výstavní projekt. Můžete navštívit byty lidí z různých sociálních tříd

Dokážete si představit, že vstoupíte do cizího bytu, otevřete šuplík a podíváte se do něj, co skrývá? Bez rozpaků to můžete dělat v rámci nového projektu Kolemjdoucí, který připravil spolek Pomezí a tým lidí, který pracoval na projektu Českého rozhlasu Rozděleni svobodou. V pražském činžovním domě v Karlíně vznikla narativní výstava, kterou tvoří příbytky šesti různých lidí z různých společenských skupin.

