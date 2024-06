Myslím, že si to navzájem přejeme, říká oštěpař Vadlejch k finálovému souboji s Němcem Weberem

Oštěpař Jakub Vadlejch je mistrem Evropy. Po deseti letech tak může slavit česká atletika zlato z evropského šampionátu. Vadlejch rozhodl finále v Římě svým posledním pokusem, při kterém dolétl oštěp z jeho ruky na 88,65 metru. Řím/Praha 15:13 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpař Jakub Vadlejch se raduje z vítězného pokusu na ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

„Já jsem se opravdu radoval, to u mě není úplně běžné. Věděl jsem, že jsem v dobré formě, ale že to vyjde posledním hodem a kluky přehodím o tři metry, to je prostě fantastické. V rozcvičování jsem se cítil extrémně dobře, ale ten začátek závodu podle toho vůbec nevypadal. Hodně jsem se trápil, ale šlo o techniku,“ popsal průběh závodu čerstvý mistr Evropy.

„Doufal jsem v to před každým pokusem, ale vždycky jsem tam udělal nějakou malinkou chybičku. Trenér se mi pořád snažil říct, co mám udělat. Samozřejmě ten závodník to ví, ale udělat to je reálně hodně těžké,“ popsal Vadlejch, co mu v předchozích pokusech chybělo.

„Že to poletí daleko, ale že to poletí za 88,5 metru, jsem netušil. Já věřím, že i diváci si museli užívat to, že celý závod jsem byl na hraně medaile,“ odpovídal český oštěpař bezprostředně po závodě na otázku, zda už před svým šestým pokusem tušil, že bude vítězný.

Do té doby vedoucího Němce Juliana Webera přehodil téměř o tři metry. Ten ještě mohl svým šestým pokusem reagovat, ale Vadlejcha už nepřekonal. Podle českého oštěpaře však mezi nimi žádná zlá krev není. „Smáli jsme se tomu, myslím, že si to navzájem přejeme. Víme, když ten druhý má formu, a uznáme, že ten druhý je lepší. Dnes jsem byl zkrátka lepší já,“ vysvětluje.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?



What a moment for Jakub Vadlejch in the javelin in #Roma2024! #IgniteTheFire pic.twitter.com/lEkLy9Y2yA — European Athletics (@EuroAthletics) June 12, 2024

Po několika stříbrných medailích, včetně té olympijské z Tokia, se tak konečně dočkal a získal první zlatou z velké akce. Navíc tím, že se mu to podařilo posledním hodem, dal vzpomenout na olympijský závod z Pekingu 2008 Barbory Špotákové, která tehdy získala zlato také posledním pokusem v památném souboji s Ruskou Abakumovovou.

Gratulace od šéfa i bývalého kolegy

„Už jsem v životě pár šestých pokusů zažil, takže jsem věřil. Ta reakce byla velmi radostná, protože už jak to odlétlo z Kubovy ruky, tak bylo vidět, že ten oštěp letí,“ prohlásil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Čeští atleti na mistrovství Evropy do Říma vyrazili v nových dresech, připomínajících olympijské vítězství Barbory Špotákové. Motiv oštěpů, z nichž právě šestý byl zlatý, tak symbolicky Vadlejchův úspěch předpověděl. „Myslím, že se to naplnilo, ten příběh, který jsme těmi dresy chtěli napsat. Nejen jako pocta tomu, co už bylo vykonáno, ať už zmíním Danu Zátopkovou, Honzu Železného, Víťu Veselého nebo Báru Špotákovou. Kuba se tím vítězným pokusem zařadil do téhle plejády a jsem za to hrozně rád,“ dodal Varhaník.

„Budu odjíždět v náladě spokojeného předsedy svazu, protože ta zlatá medaile je tu po deseti letech. Ale hlavně mě těší, že jsme chytili vítr do plachet s mladou generací. Samozřejmě jsem jim přál trochu více štěstí, aby se ta čtvrtá a pátá místa proměnila a taky to cinklo v nějakou medaili. Myslím ale, že mají všechno před sebou a to oživení, na které jsme několik let čekali, teď přichází,“ zhodnotil šéf ČSA proběhlý evropský šampionát.

Vadlejchův úspěch prožíval i bývalý oštěpař Petr Frydrych. „V první řadě jsem to s ním prožíval jako s kamarádem a kolegou, protože vím, jak moc tomu Kuba obětuje. Užíval jsem si to i z toho pohledu, že to bylo posledním pokusem a naplnila se ta symbolika dresu, který má česká výprava. Strašně jsem to Kubovi přál a jsem rád, že se mu to zlato povedlo. Má tuším pět medailí z velkých akcí a konečně mohl stát na nejvyšším stupínku a poslechnout si českou hymnu,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport.

Oštěpař Jakub Vadlejch pózuje se zlatou medailí z ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

„Určitě hrají roli i zkušenosti, protože pro Kubu je to několikátá velká akce. Zrovna oštěp je na konci programu, probíhá několik finálových disciplín a jsou vyhlašovány medailové ceremoniály. Do toho musíte být dlouho před tím rozcvičený, takže na ten poslední hod jdete dvě hodiny po tom, co jste se začali rozcvičovat. Je to náročné na fyzickou stránku i na koncentraci. Pro Kubu to ale nebylo poprvé. Viděl jsem to i na loňském mistrovství světa v Paříži, kdy neměl ideální den, ale pátým hodem se tam dokázal srovnat na medaili,“ dodal Frydrych, proč Vadlejchovi věřil do posledního hodu.