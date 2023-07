O kvalitu nebude nouze, tuší koulař Staněk před Diamantovou ligou. V Polsku se sejde světová špička

Elitní světoví atleti budou v neděli bojovat v Polsku o body do Diamantové ligy. Ve skvělé konkurenci se pokusí prosadit také český koulař Tomáš Staněk. Na stadionu v Chořově vstoupí do soutěže, která při pohledu na startovní listinu připomíná finále olympijských her nebo mistrovství světa. Praha 12:08 16. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český koulař Tomáš Staněk | Foto: Iva Roháčková

Nejlepších osm koulařů světového žebříčku se v neděli sejde na Diamantové lize v polském Chořově. Patři mezi ně i český rekordman Tomáš Staněk, který věří, že si zlepší náladu z posledních závodů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká před Diamantovou ligou v Polsku koulař Tomáš Staněk

„O kvalitu asi nebude nouze a o to ostřeji do toho závodu musím vstoupit. Vzhledem k mistrovství světa je to dobrý trénink-závod a člověk se nachystá na to, že musí od prvního. Už je znát nějaká trojzávodní únava a v těch pěti dnech jsem toho zvládl docela dost a nedokázal jsem se prostě ovládnout. Těším se, vyzkoušel jsem si to tady na poháru, vím, že ten kruh je dobrý a doufám, že tu bude víc lidí. Jak jsem říkal před Zlatou tretrou, mám co napravovat.“

Tím pohárem má Tomáš Staněk na mysli evropský šampionát družstev, který byl tady v Chořově součástí Evropských her a na konci června se mu závod vůbec nepovedl, když skončil čtvrtý - ve svém nejhorším letošním výkonu 20 metrů a 47 centimetrů.

Kvalitní příprava

Jen o něco dál pak poslal kouli na Diamantové lize v Lausanne, kterou zakončil sérii tří závodů v rychlém sledu

„Zdravotně mě teď nic nelimituje a věřím, že to může být dobré. Šlo jen o to se vydýchat po těch třech závodech a trochu jsme stihli i trénovat. Teď mám další čtyři závody, všechny celkem kvalitní, což je výhoda před světovým šampionátem. Se všema těma klukama se potkávám, závodíme spolu, takže na mistrovství světa to nebude žádné překvapení.“ upíná teď téměř celou svoji sportovní pozornost Tomáš Staněk ke světovému šampionátu v Budapešti, který ho čeká zhruba za měsíc.

A i přes pár ne úplně povedených závodů zatím může být se sezonou spokojený. Vždyť jen v roce 2017 nasbíral víc výkonů za 21 a půl metru než teď a to má český rekordman ještě spoustu soutěží před sebou.

Ta nedělní začne v Polsku ve 14 hodin a 40 minut a to podstatné z ní uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport.