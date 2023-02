Tyčkařka Švábíková po novém halovém rekordu: Jsem sama překvapená, stále dělám spoustu chyb

Tyčkařka Amálie Švábíková vylepšila halový český rekord na 472 centimetrů. Devět let staré maximum Jiřiny Kudličkové překonala o jeden centimetr a před halovým mistrovstvím Evropy atletů v Istanbulu se zařadila mezi medailové naděje. Rozhovor Ostrava 8:39 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amálie Švabíková po vítězství těžko skrývala dojetí | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Dva týdny před halovým mistrovstvím Evropy v Istanbulu se Švábíková zařadila na třetí místo letošních evropských tabulek.

Švábíkové se v Ostravě daří. Na Czech Indoor Gala začátkem února si zlepšila halový osobní rekord na 457 centimetrů. Dnes napoprvé skočila i 462 centimetrů, čímž si o dva centimetry posunula absolutní osobní maximum z loňské Zlaté tretry.

V Ostravě poskytla Švábíková po stanovení nového rekordu rozhovor pro Radiožurnál.

Gratuluji k národnímu halovému rekordu a zlepšení vlastního rekordu o 15 centimetrů. Čím to je, že to tak vylétlo nahoru?

Určitě dobrou přípravou, dobře jsme se s trenérem připravili. Byla síla i dobrá hlava. Sama jsem překvapená, že to vylétlo přes těch 470. Cítila jsem se dobře, ale že bych se cítila nějak zvlášť jinak, než v těch předešlých letech, to říct nemohu. Možná jsem zkrátka víc zesílila a zrychlila.

I poslední halový osobák jste skočila v této hale. Je v něčem lepší rozběžiště než jinde?

Možná je to tím, jak je hala veliká, není to tady stísněné. Rozběh je dobrý, tvrdý, takže je rychlý. A jsou tady skvělí fanoušci, kteří podporují, před národním publikem je to o ničem jiném. Chcete se ukázat a oni vás k tomu ženou.

Bylo to pro vás asi emotivní, na doskočišti jsem viděl nějaké slzy...

Určitě to emotivní je, je to český rekord... Což je skvělé, ale mě víc těší ta výška, že je to konečně těch 470 centimetrů. Už když jsem to skákala, tak jsem si říkala, že je to opravdu vysoko.

Vidíte na vašem skoku i nějaké chybičky?

Chyb je tam spoustu, hlavně v rozběhu a v odraze. Pořád se odrážím hrozně blízko šuplíku a tam jsou ty největší rezervy, urve mě to hned do zvratu a nemůžu kvůli tomu na tak tvrdé tyče. Je pořád v čem se zlepšovat.