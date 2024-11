Jsem rád, že to tam propadlo, těšilo Hložka po gólu do sítě Gruzie. Chválu slyšel od trenéra i spoluhráčů

Čeští fotbalisté si v příštím ročníku zahrají mezi elitou Ligy národů. V posledním letošním zápase v Olomouci porazili Gruzii 2:1 a ovládli svou skupinu divize B. Hlavní hvězdou večera byl křídelník Adam Hložek, který v sestavě nahradil Provoda a k dobrému výkonu přidal i vítězný gól. Olomouc 7:26 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Fotbalistu Adama Hložka dlouhodobě provází velká očekávání a mladý křídelník v českém dresu konečně ukázal, co v něm je, když výrazně pomohl k výhře nad Gruzií a postupu do elitní skupiny Ligy národů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Adam Hložek po vydařeném zápase proti Gruzii

Ve třiadvacáté minutě byl Hložek těsně za hranicí šestnáctky faulovaný, sám se postavil k exekuci přímého kopu a za přispění spoluhráčů, kteří se rozestoupili ve zdi, překvapil gólmana soupeře přízemní střelou.

Ofenzivní hráč Hoffenheimu dělal Gruzíncům velké problémy, hned v úvodu po jeho akci otevřel skóre Pavel Šulc a Hložek tak v Olomouci sehrál asi nejlepší zápas v reprezentačním áčku.

„Asi ano, jelikož jsem dal gól a vyhrálo se. Navíc to byl vítězný gól. Neřekl bych, že to bylo nacvičené, ale řekli jsme si, že ta zeď se zasune za ně a otevře se prostor na to střílet na gólmanovu stranu, takže stačilo trefit bránu. Jsem rád, že to tam propadlo,“ těšilo spokojeného Hložka, který na podobně průlomový duel čekal v reprezentaci dlouho.

Roztáhněte oponu, Adam Hložek se o vše ostatní postará! 🤩 Perfektně provedený nacvičený signál standardky vede k dalšímu gólu Česka. ⚽️ Jen tak dál! 🙌 pic.twitter.com/PAd9OqQo8g — ČT sport (@sportCT) November 19, 2024

Někdejší tahoun Sparty debutoval v národním A-týmu krátce po dovršení plnoletosti jako nejmladší hráč v samostatné historii, velký potenciál ale často nenaplňoval. Před soubojem s Gruzií měl v českém výběru bilanci dvou vstřelených branek v 39 startech.

„Ten levý záložník je jeho nejlepší post. Dostává se do střelby, do zakončení a teď ještě nabyl na dynamice, rychlosti a síle a je to velmi platný hráč. A to je mu teprve 22 let. Jsem za něj rád, že se mu dařilo i střelecky. Je to hráč budoucnosti,“ chválil Hložka trenér národního týmu.

Už jsem mu to říkal na začátku srazu, že jsem ho sledoval v Hoffenheimu a že se mi líbí, jak teď hraje, protože má drajv a odehrál skvělý zápas, navázal na trenéra Haška reprezentační obránce Tomáš Holeš.

Čeští fotbalisté si díky triumfu ve skupině Ligy národů s největší pravděpodobností zahrají minimálně baráž o mistrovství světa v roce 2026. Při losu kvalifikace 13. prosince budou ve druhém výkonnostním koši.