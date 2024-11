Obrovsky si toho vážím, těší Holeše fakt, že proti Gruzii povede tým na hřiště s kapitánskou páskou

Při absenci obvyklého kapitána Tomáše Součka bude mít v závěrečném duelu fotbalové Ligy národů kapitánskou pásku navlečenou na reprezentačním dresu poprvé v kariéře od první minuty Tomáš Holeš.

Do důležitého duelu nemůže kouč Hašek nasadit kvůli karetnímu trestu kapitána Tomáše Součka a útočníka Tomáše Chorého.

Ivan Hašek pochopitelně nechtěl soupeři zbytečně ulehčit situaci, a tak i když měl už den před výkopem jasno, konkrétní jména neřekl. Prozradil aspoň, že stoper Tomáš Holeš povede národní tým poprvé v kariéře jako kapitán.

„Samozřejmě je pro mě velká čest být kapitánem a vést tým na hřiště, obrovsky si toho vážím. Máme takovou tradici, že kapitán řekne pár slov před zápasem v kolečku, takže si určitě něco připravím. Jinak se ale nic nemění, Tomáš Souček je s námi, takže všechny ty věci obstarává on,“ vysvětluje Holeš.

Čeští fotbalisté mají osm bodů, což je o jeden víc než Albánie a Gruzie. Poslední Ukrajina má bodů pět. Výhra by jim vynesla konečné první místo. Pokud Albánie v souběžném duelu ale neporazí Ukrajinu, bude národnímu týmu stačit i remíza.

Triumf ve své skupině by Čechům vynesl i výhodnější pozici pro boj o mistrovství světa v roce 2026 – při losu kvalifikace 13. prosince by figurovali ve druhém koši a měli by i poměrně blízko jistotě baráže o účast na šampionátu.