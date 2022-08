Výsledek je zklamání, ale za druhou půli jsem na kluky pyšný, říká Priske po prohře s Libercem

Trápení fotbalové Sparty pokračuje. Pražané po vyřazení z evropských poháru nezvládli ani vstup do domácí ligy a na domácím stadionu podlehli Liberci 1:2, když už ve dvacáté minutě prohrávali o dva góly. Ztrátu tří bodů nezvrátil ani mohutný tlak ve druhém poločase. Praha 7:26 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brian Priske | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Nechci být zlý a nepříjemný, ale hráčům pomáhat. V první půli jsme nezvládli standardní situace, na což jsem upozornil a druhá půle už byla dobrá. Bohužel už bylo pozdě, ale musíme zůstat pozitivní. Hodně lidí nám nevěří, ale já se soustředím na své svěřence a jsem hrdý, že jsem sparťan,“ zmiňoval pro Radiožurnál sparťanský kouč Brian Priske, že i přes nepovedený první poločas hlas v kabině nezvyšoval a naopak své svěřence povzbudil.

Sparťané byli pod velkým tlakem ze strany fanoušků už před zápasem. Trenér Liberce Luboš Kozel v tom ale nijak zvlášť velkou výhodu neviděl.

„Má to dva úhly pohledu, protože raněné zvíře vždycky nejvíc kouše. Věděli jsme, že když bychom nezachytili začátek zápasu, tak by to pro nás bylo hodně těžké utkání. Proto jsem rád, že jsme začátek zvládli, což nám pomohlo k celkovému výsledku,“ pochvaloval si Kozel.

Zlepšení ve druhé půli

O výsledek se ale liberečtí báli do posledních minut. Druhý poločas totiž přeci jen z pohledu Sparty přinesl nějaká pozitiva.

„Chválu za něj zaslouží tým, protože jsme změnili rozestavení na takové, které jsme vůbec netrénovali. Hráči to zvládli skvěle. Měli jsme převahu, hodně standardních situací a centrů do vápna. Na hřišti jsme dominovali. Z výsledku jsme zklamaní, ale za druhý poločas jsem na kluky pyšný.“

Pro Spartu znamená porážka s Libercem v této sezoně bilancí tří soutěžních zápasů bez jediné výhry. A fanoušci přímo na stadionu svou nespokojenost dávali hlasitě najevo.

„Hráči, kteří jsou k dispozici, zranění hráči, realizační tým i pořadatelé, všichni jsme jeden tým, ať už se vyhraje, nebo prohraje. Chci ale říct, že já jsem zodpovědný a veškerá kritika by měla jít za mnou,“ řekl Priske.

Po zápase ještě přímo na ploše svolal dánský trenér svolal členy týmu do kruhu ke společné rozmluvě a následně pak hromadně přišli pod rozhněvaný kotel fanoušků Sparty.

„Byl to signál fanouškům, že jejich trest akceptujeme stejně jako jejich názor a kritiku. Je to fér a má to tak být. Zároveň je to ale signál pro všechny, co nás zatracují, že držíme spolu, jsme na společné misi a děláme maximum pro úspěch Sparty,“ uvedl na závěr sparťanský kouč Brian Priske.

Další šanci na body bude mít letenský klub v neděli, kdy nastoupí na hřišti Českých Budějovic.