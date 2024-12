Sama si to nedokážu vysvětlit, plakala po prohře s Portugalskem Svitková. U týmu končí trenér Rada

„Samozřejmě velké zklamání, chtěly jsme to strašně moc. Furt nám to není přáno, děláme pro to všechno,“ plakala po utkání Kateřina Svitková, která jako jediná z národního týmu rozveselila české fanoušky na tribunách, když v 35. minutě proměnila penaltu.

„Máme na to postoupit, pokaždé je to o strašný kousíček, co nám to uteče. Dokazujeme každým zápasem, že na to máme, že patříme mezi top týmy v Evropě. Sama si nedokážu vysvětlit, proč ne,“ myslí si opora národního týmu.

Trenér končí

Po další neúspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy končí na lavičce národního týmu Karel Rada. Tomu vypršela smlouva a o její prodloužení usilovat nebude. Fotbalovou reprezentaci žen vedl Rada osm let.

„Měl jsem možnost objet všechny velké turnaje. Ať už to bylo v Americe, v Austrálii. Měli jsme těžké soupeře, třeba Kanaďanky, olympijské vítězky. Těch zápasů bylo spousty a ty holky s těmi zápasy jen rostou a rostou,“ má jasno Rada.

„Náš cíl je pořád stejný. Nevím, jestli to pro některé hráčky možná bude už konec,“ narážela Svitková například na kapitánku Petru Bertholdovou, která ve 40 letech ukončila reprezentační kariéru.

„Věřím ale, že máme skvělý tým, skvělé mladé hráčky, které je zastoupí a budeme bojovat. Když to holt nevyšlo na Euro, tak to vyjde na mistrovství světa, protože tým na to máme,“ uzavřela Svitková.

