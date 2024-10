Trenér fotbalové reprezentace Hašek nechce Ukrajinu podcenit. ‚Jejich ofenziva je world class,‘ říká kouč

Fotbalová reprezentace se připravuje na čtvrtý zápas v Lize národů. Svěřence trenéra Ivana Haška čeká ve Vratislavi Ukrajina, které chybí některé opory včetně jedné z největších hvězd hrající anglickou Premier League - obránce Olexandra Zinčenka z Arsenalu - anebo brankáře Andrije Lunina ze španělského královského klubu Real Madrid. Vratislav 10:51 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Hašek | Zdroj: Reuters

„Ta jména, která nastupují, tak jsou hráči, co mají obrovskou kvalitu. Základna ukrajinského fotbalu je hodně široká a mohu vás ubezpečit, že nedojde k tomu, abychom někoho podcenili,“ říká před zápasem s Ukrajinou trenér národního týmu Ivan Hašek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek před zápasem v Lize národů proti Ukrajině

I přesto, že soupeři chybí Zinčenko, Lunin, Jarmulenko, Cyhankov a další hvězdy hrající v top evropských soutěžích, má Ukrajina zejména v ofenzivě obrovskou sílu.

Jsou jí třeba Mychajlo Mudryk a Artem Dovbyk. Jeden hraje za anglickou Chelsea Premier League a druhý v italské Serii A za AS Řím.

„Jejich ofenziva je world class. Mudryk, Dovbyk jsou v útoku nebezpeční. Mají ještě od ostatních hráčů podporu, ale tihle dva jsou asi hráči, kteří mají největší hodnotu. Ti noví hráči, co přišli do týmu a hráli s Gruzií, tak odehráli velmi dobrý zápas,“ upozorňuje Hašek.

„Všichni známe sílu Ukrajiny, známe sílu jejich individuálních hráčů. Jsou v top týmech a kvalitu mají, což ukázali u nás v Praze. O to větší motivace je to pro nás, abychom uspěli, protože víme, že pro ně jsou body důležité stejně, jako pro nás. Je to důležitý zápas,“ doplnil kapitán národního týmu Tomáš Souček.

Reprezentace odehraje čtvrté utkání v Lize národů ve Vratislavi. Zápas proti Ukrajině začíná ve 20.45 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.