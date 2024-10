Sázka na fotbalisty ve formě. Hašek po debaklu v Gruzii více využívá hráče vytížené na klubové úrovni

Čeští fotbalisté mají před sebou druhou polovinu zápasů ve skupině národů. Sérii tří zbylých utkání zahájí v pondělí v Polsku zápasem proti Ukrajině. Svěřenci Ivana Haška se zatím zlepšují a dokázali zareagovat na velmi nepovedené úvodní utkání v Gruzii. Praha 20:01 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Qazim Laçi z Albánie a Pavel Šulc z Česka | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

K domácím výhrám nad Ukrajinou a Albánií jistě přispěla i větší sázka na klíčové hráče z předních českých klubů. Národní tým se teď mnohem víc opírá o výkony fotbalistů, kteří pravidelně hrají, a jsou tak v dobré sportovní formě.

„Zápas byl zajímavý v tom, že byl ve vysokém tempu a my jsme nedostali gól,“ mluvil po zápase trenér Ivan Hašek, v jehož hodnocení zaznělo, že k tomu právě přispěli fotbalisté, kteří jsou na podobnou intenzitu zvyklí i ze svých klubů.

Vždyť obránce Jan Bořil, který se po těžkém zranění komplikovaně vracel k profesionálnímu fotbalu, a teď i do národního týmu, přiznával, že třeba srpnový zápas za Slavii v kvalifikaci o Ligu mistrů proti francouzskému Lille byl fyzicky ještě náročnější.

„Já jsem v pohodě, horší to bylo s Lille, to byl jiný fičák. Já si to užil a jsem v pohodě,“ vyprávěl Jan Bořil, který také připomněl, že podobně jsou na tom teď všichni hráči, kteří nastoupili v základní sestavě proti Albánii.

S výjimkou gólmana Matěje Kováře, který je náhradníkem v Leverkusenu, všichni pravidelně hrají zápasy ve svých klubech. Ať už v Česku nebo v zahraničí. To je velký rozdíl oproti úvodu Ligy národů. Do nevydařeného vstupního utkání v Gruzii trenér Ivan Hašek postavil hned několik fotbalistů ze zahraničních soutěží, kteří výraznější zápasové vytížení neměli.

Po debaklu v Tbilisi ale jedenáctku zásadním způsobem změnil a minimálně nastavení národního týmu ve druhém duelu proti Ukrajině v Praze bylo jiné.

Albánii jsme porazili před 17 823 diváky na Letné. Všem českým fanouškům děkujeme za parádní podporu! pic.twitter.com/yliTrhiVh7 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 11, 2024

„Hráči v cizině musí začít pravidelně nastupovat. Když nebudou, tak budou hrát hráči z naší ligy. Jsou hladovější a mají větší sebevědomí, a to i přesto, že jsou třeba méně kvalitní nebo zkušení. Když to jinak nejde, musíme se vydat touto cestou,“ pochvaloval si bývalý reprezentant a rekordman v počtu gólů za národní tým Jan Koller.

Sázka na fotbalisty, kteří pravidelně hrají v české nejvyšší soutěži přitom není přelomovým objevem. Například v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2012 zásadně pomohli tehdejšímu reprezentačnímu trenérovi Michalu Bílkovi hráči z Plzně, kteří pod vedením kouče Pavla Vrby vybojovali ligový titul a byli také úspěšní v kvalifikaci o Ligu mistrů. A i tehdejší manažer národního týmu Vladimír Šmicer za to děkoval.

Třeba v úspěšné kvalifikaci na další evropský šampionát 2016 pro změnu tehdejší kouč národního týmu Pavel Vrba využil skvělého předchozího období pražské Sparty. Později v éře Jaroslava Šilhavého zase táhli reprezentaci hráči Slavie a na ně teď začal mnohem více spoléhat i současný reprezentační trenér Ivan Hašek.

Reprezentacím aktuálně začíná odvetná část - pro tu českou pondělním zápasem v polské Vratislavi proti Ukrajině, poté také listopadovými duely v Tiraně proti Albánii a s Gruzií v Olomouci.