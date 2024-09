Kdo by to byl řekl, usmíval se Šulc, že celý Eden skandoval jeho jméno. Podle trenéra má budoucnost

Fotbalista Pavel Šulc má za sebou zápas, na který jen tak nezapomene. Plzeňský záložník dal své premiérové góly v národním A-týmu a českému výběru dvěma brankami v Lize národů pomohl napravit dojem z kolapsu v Gruzii.

„Kdo by to byl řekl, že celý Eden bude křičet moje jméno. Bylo to krásné, byl jsem hrozně šťastný a užíval jsme si každou vteřinu za reprezentaci. Je to asi nejvíc, kdy ty góly můžu dát, takže jsem rád, že se mi to povedlo,“ těšilo spokojeného Pavla Šulce, který při svém šestém startu dal své premiérové branky v reprezentačním áčku.

Šikovný záložník nejprve otevřel skóre po stříleném centru Václava Černého, v závěru první půle si pak na hranici pokutového území našel odražený míč, napálil ho do sítě a krátce po soupeřově vyrovnání vrátil Čechům vedení.

„Ještě má na čem pracovat, ale je to hráč budoucnosti. Když se podíváte na to penzum práce, co odvede, nejen směrem dopředu, ale i dozadu, kolik naběhá kilometrů. Je to o sbírání zkušeností v těchto těžkých zápasech. Je to hráč, který bude v budoucnu určitě stabilním členem reprezentace, hlavně, aby byl zdravý,“ přeje si reprezentační trenér Ivan Hašek. Kouč národního týmu vsadil proti Ukrajině mimo jiné na fungující vazby z klubů.

Spolupráce z Plzně

V záloze totiž nastoupil i další plzeňský středopolař Lukáš Červ a v útoku byl slávista Tomáš Chorý, který ještě v minulé sezoně tvořil právě se Šulcem ve Viktorii obávané ofenzivní duo.

„Spolupráce byla vidět hned od začátku. První dva góly v reprezentaci, muž zápasu zaslouženě a byl to náš klíčový hráč. Jsem za Šulcíka hrozně rád a věřím, že takto bude pokračovat,“ říká kapitán Tomáš Souček, který k výhře národního týmu pomohl ve druhém poločase proměněnou penaltou.

Jeden z nejpovedenějších večerů kariéry Šulcovi trochu zkazila atmosféra na tribunách, kde měli výraznou převahu hostující Ukrajinci.

„Asi nás spíš mrzelo, že nás v tom lidi nechali a po jednom zkratu na nás všichni zanevřeli,“ dodává reprezentační záložník Pavel Šulc.

Čeští fotbalisté jsou aktuálně v tabulce své skupiny Ligy národů třetí o skóre za Albánií, která doma podlehla 0:1 zatím stoprocentní Gruzii.