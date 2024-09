Individuální výkony českých hráčů proti Gruzii nebyly dobré. Stopeři byli nerozehraní, říká expert Horváth

Čeští fotbalisté se po vysoké porážce 1:4 v Gruzii připravují na druhý zápas v Lize národů. V úterý večer nastoupí v pražském Edenu proti Ukrajině. Celý zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport a spolukomentovat ho bude i pětinásobný mistr ligy a současný expert Radiožurnálu Pavel Horváth, který kritizoval nerozehranost českých hráčů. Pro úterní zápas očekává několik změn. Rozhovor Praha 11:54 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoper české reprezentace Robin Hranáč | Foto: Tamuna Kulumbegashvili / AP | Zdroj: ČTK

Sám kapitán Tomáš Souček připustil, že v národním týmu ještě nezažil tak nepovedený zápas jako v Gruzii, kde česká reprezentace na úvod nového ročníku Ligy národů utrpěla debakl 1:4. Čím si vysvětlujete, že Česko podalo takový výkon?

Důvodů je více. Možná je dobře, že se už v úterý hraje s Ukrajinou, takže je potřeba zápas v Gruzii rychle hodit za hlavu. Někteří hráči mohou být nerozehraní, Robin Hranáč čerstvě přestoupil do Hoffenheimu, kde se teprve rozkoukává, Ladislav Krejčí nehraje v Gironě. Martin Vitík, který ve Spartě pravidelně hraje, nenastoupil. David Zima, který byl ve stoperské trojici, předvedl špatný výkon. Individuální výkony hráčů nebyly dobré, a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Hlavní kouč národního týmu Ivan Hašek hned po nepovedeném zápase v Gruzii naznačil, že sáhne do sestavy. Jaké očekáváte změny? A rýsuje se v případě dalšího neúspěchu změna na trenérském postu?

Pokud by se zápas s Ukrajinou nepovedl, pravděpodobně přijde tlak na to, aby se něco změnilo. Ve fotbale je to ale normální. Co se týká změn v sestavě, nějaké určitě budou. V obranné trojici určitě nastoupí Vitík, který mi připadá nejjistější. Hranáč podle mě v sestavě zůstane.

Záleží to na realizačním týmu, kteří vidí hráče na trénincích, mají za sebou spoustu videomítinků. Ale určitě se dá očekávat, že změn bude víc než jen dvě nebo tři.

Ukrajinci mají v nominaci několik zástupců z výrazných evropských klubů, třeba z Realu Madrid, Arsenalu nebo Girony. Budou i vzhledem k propadu Čechů v Gruzii v roli favoritů?

Bohužel po tom, co čeští hráči předvedli v posledním zápase, Ukrajina favoritem bude. Doufám, že reprezentace předvede lepší výkon než v Gruzii.

ℹ️ Matěj Ryneš se v neděli večer odpojil od týmu. Jeho zranění ze zápasu v Gruzii není vážné, ale vyžádá si několikadenní léčbu.



S ohledem na to, že zápas proti Ukrajině je na programu už v úterý, nebude reprezentace povolávat dalšího hráče. pic.twitter.com/wPQor1CNVN — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 9, 2024