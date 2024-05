Víme, že slavili a bumbali, předpovídá před finále domácího poháru se Spartou plzeňský kapitán Hejda

Od víkendu známe jméno nového mistra fotbalové ligy a ve středu večer se dozvíme, kdo vybojuje českou pohárovou trofej. Utkají se o ní mistrovská Sparta a Viktoria Plzeň.

„Víme určitě, že slavili, bumbali, takže to možná nějakou souvislost na hřišti může mít. Myslím ale, že oni po tom double budou tak prahnout, že do toho dají maximum,“ říká stoper a kapitán Viktorie Lukáš Hejda.

Jeho trenér Miroslav Koubek si nemyslí, že to Sparťané po zisku ligového titulu přeháněli s oslavami natolik, aby nebyli schopní podat ve finále poháru stoprocentní výkon.

„Sparta přijede v nejlepším rozpoložení, protože má motiv získat double. Téma oslav vůbec nebude mít žádný vliv, protože když se vám podaří vyhrát ligu o víkendu, tak můžete slavit, jak chcete, a neuškodí to. Hráč se dá za tři čtyři dny dohromady a má natěšenou hlavu. Nejsme naivní, abychom si mysleli, že je to naše výhoda,“ vysvětluje zkušený trenér.



A Kapitán Pražanů Ladislav Krejčí na téma mistrovské oslavy a jejich vliv na finále českého poháru s Plzní dodává:

„Stoprocentně jsme připravení všichni, nejen já. Oslava byla velká v den úspěchu. Moc jsme si to užili, byly to skvělé zážitky do konce života a pro to to hrajeme. Od dalšího dne už jsme se připravovali.“

Už vědí, jak na Spartu

Plzeň český pohár ovládla v roce 2010, Pražané naposledy před čtyřmi lety. Jistou psychologickou výhodou pro Viktorii může být fakt, že Ligový duel Spartě v březnu ve Štruncových sadech nevyšel a odjela s prohrou 0:4.

„Byli jsme tehdy v jiném rozpoložení než teď. Věci, které chceme, aby se nestávaly, tak o nich víme, a naopak ty, které se ukazovaly, věřím, že je v zápase předvedeme,“ doufá Ladislav Krejčí v jiný průběh zápasu. Na rozdíl od Miroslava Koubka.

„Podařilo se nám to tady báječně. To vědomí, že s nimi umíme hrát, nás posiluje a je to dobré zjištění do finále. Jsme na domácím hřišti pro nás je rozhodující, že víme, že se Spartou můžeme uspět,“ věří plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Jeho tým hraje sice v domácím prostředí, rozložení sil v hledišti než při běžném ligovém zápase. Protože pořadatelem finále je FAČR, dostaly oba kluby pro své příznivce stejných počet 3335.

Utkání VIktorie se Spartou má výkop v 18 hodin, stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.