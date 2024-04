‚Máme velkou motivaci získat trofej.‘ Červ pomohl k postupu do finále poháru prvním gólem za Plzeň

Fotbalisté Plzně si v semifinále českého poháru poradili se Zlínem a už se mohou těšit na domácí finálovou bitvu s pražskou Spartou. K výhře 3:0 přispěl svým premiérovým gólem za Viktorii Plzeň záložník Lukáš Červ. Plzeň 12:07 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Červ vstřelil v semifinále Mol Cupu první gól za Plzeň | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Plzeňští fotbalisté si v semifinále českého poháru poradili se Zlínem bez větších obtíží 3:0 a o trofej pro vítěze se utkají v květnu s pražskou Spartou. Viktorii nasměrovala k vítězství dvojice Tomáš Chorý, Lukáš Červ. Druhý jmenovaný se tak mohl radovat z první soutěžní trefy v dresu Západočechů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy trenérů Miroslava Koubka a Bronislava Červenky a plzeňského Lukáše Červa

„Říkal jsem si, že až bude potřeba, gól dám. Protože jsem věděl, že nějaké góly jsem vždycky dával. Den před zápasem jsem ležel v posteli a říkal si, že to musím dát. Takže jsem moc rád, že se to povedlo,“ usmíval se po postupu do finále poháru Červ.

Trenér Zlína nešetřil kritikou

Cestu k premiérové trefě přitom pracovitému záložníkovi zlínská obrana doslova vydláždila, což naštvalo trenéra Bronislava Červenku.

„Nechat hráče jít z půlky až do naší šestnáctky a zakončit krásně k tyči, aniž by měl na sebe vytvořený tlak, je tristní. Že tam byli naši hráči tři nebo čtyři, už je druhá věc,“ zlobil se po prohře v Plzni na své svěřence Červenka.

PRVNÍ BRANKA ⚽️



Premiérovou branku si připsal dříč v našem dresu Lukáš Červ

Červus, gratulujeme a ať ti to tam padá! ✌ pic.twitter.com/r1EjT8LxdU — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 24, 2024

Červ byl znovu v plzeňském dresu vedle Chorého nejlepším mužem na trávníku, tentokrát byl velmi platný i v podpoře útoku.

„Do klubu nepřišel, aby střílel branky. Je to hráč do středu pole, defenzivní typ. Ale my po něm chceme kreativitu i v ofenzivní fázi, aby začal více tvořit, dostával se do koncovky a střílel,“ říkal na adresu Červa trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Fantastická individuální akce! Lukáš Červ zapsal první trefu v dresu @fcviktorkaplzen. ⚽️



Další momenty https://t.co/yKmMRNcFvK pic.twitter.com/5COSFrqj7o — ČT sport (@sportCT) April 24, 2024

Červ chce první trofej

Střední záložník, který v zimě přišel z pražské Slavie, by teď rád s Plzní zvedl nad hlavu trofej pro vítěze českého poháru.

„Velká motivace, v dospělém fotbale jsem ještě nic nevyhrál. A pohár je pohár, je to jeden ze dvou možných titulů, které se v Česku dají získat. Takže určitě to všichni chceme zvládnout,“ přál by si záložník Viktorie. K finálovému duelu dorazí na západ Čech pražská Sparta.

Známe termín finále MOL Cupu.



Finálové utkání mezi @fcviktorkaplzen a @ACSparta_CZ se odehraje ve středu 22. května od 18:00 v plzeňské Doosan Aréně. #MOLCup pic.twitter.com/T9nBKEvNEF — MOL Cup (@MOL_Cup) April 24, 2024