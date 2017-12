Milan Baroš: Máme jedenáct bodů a zodpovědní jsme všichni, Baník potřebuje posílit

Po patnácti úspěšných letech v zahraničí a dvou krátkých zastávkách na Bazalech se fotbalový útočník Milan Baroš v červnu definitivně vrátil do Baníku Ostrava. V dresu svého milovaného klubu chce ukončit kariéru. Jestli to bude v létě, nebo až za další rok, to ještě teď neví. Ostrava 11:19 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„I v Liberci byl tlak, ale tady jsem odchovanec a čekalo se, co budu předvádět. Takže ten tlak byl větší, ale už si ho nepřipouštím, mám nějaký věk. Jsem rád, že se mi podařilo dát nějaké góly, ale kdyby těch bodů bylo víc, bylo by to lepší,“ hodnotí pro Radiožurnál podzim v Baníku Ostrava Milan Baroš.

Milan Baroš za urážky sudího při zápase proti Slavii zaplatí 100 tisíc korun pokutu Číst článek

Do svého domácího klubu se vrátil po změně majitele Baníku, s Petrem Šafarčíkem měl totiž vážné spory po návratu se s šesti góly stále ukazuje jako jeden z nejlepších útočníku ligy. Jenže po 16 kolech má klub jen jedenáct bodů a je na předposledním místě tabulky.

„Tohle není individuální sport, je to týmové. Máme 11 bodů a jsme za to zodpovědní všichni včetně mě. Nechtěl bych hodnotit můj podzim, máme 11 bodů jako tým a to není nejlepší vizitka,“ uznává.

V dlouhé kariéře prošel anglickou Premier League, francouzskou Ligue 1 a tureckou Süper Lig. Na začátku sezony se spekulovalo, jak bude zvládat pendlování mezi Ostravou a domovem v Praze, kde synové Patrik a Matteo hrají fotbal a chodí do školy, respektive školky.

S rodinou byl víc než v Liberci

„De facto jsem tu byl na třech čtyřech trénincích týdně, takže tu jsem opravdu často. Ale pozápasové tréninky, kdy je dva dny po zápase zbytečné, abych tu byl, si můžu odběhat v Praze v parku. Tréninky taktiky, síly a kondice jsem tu absolvoval, žádný problém nebyl. Někdo to napadlo, ale já i vedení jsme v tom měli jasno,“ vysvětluje

Spolupráce s trenérem Kučerou tedy fungovala, vždyť jsou oba ze stejné vesnice. Ale co rodina? „Byl jsem s nimi víc než v Liberci, takže v pohodě,“ usmívá se útočník.

Baník na podzim nastřílel 21 gólů, což je pátý nejvyšší počet v celé ligové soutěži, ale 32 gólů inkasovala vedle Baníku jen poslední Jihlava.

„Za to nejsou zodpovědní jen obránci, to je vizitka celého týmu. Všichni mluví o stoperech a klucích, co hrají dozadu, ale my jsme je v tom hodněkrát nechali vykoupat. Musíme hrát víc kompaktněji a věřím, že když budeme rychleji přepínat dozadu, dají se chyby napravit,“ tvrdí odhodlaně.

Na nesestupovou pozici ztrácí Baník jediný bod, navíc se spekuluje se o tom, že majitel je připraven v zimní přestávce přivést opravdu kvalitní posily, aby Baník rychle odskočil.

Milan Baroš figuruje v ideální sestavě podle hlasování fanoušků na oficiálním webu @fotbalovaligaCZ. pic.twitter.com/wmGrMua6CH — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 8 December 2017

„Posily jsou potřeba i z toho, že potřebujeme kádr rozšířit, vytvořit větší konkurenční prostředí a mít do čeho sáhnout v průběhu hry. Kolikrát to bylo kvůli zraněním a kartám složitější. Základ a kvalita tu jsou, zdravé doplnění Baníku pomůže,“ přemýšlí.

Když Baroš v létě do Baníku přišel, podepsal smlouvu na jeden rok. S tím, že pak nejspíš ukončí kariéru. Ale vyloučeno není ani jeho další pokračování.

„Zatím jsem zdravý a fotbal mě pořád baví, takže uvidím. Nedokážu říct, jestli je to poslední sezona, ještě je celé jaro, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ říká Milan Baroš. Je jasné, že by mu se vBaníku lépe pokračovalo, pokud by ostravský klub i v další sezoně hrál nejvyšší soutěž.

HET liga (PLATNÉ K 9. 12. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 16 15 1 0 34:5 46 2. SK Slavia Praha 16 9 5 2 27:7 32 3. SK Sigma Olomouc 16 9 5 2 23:10 32 4. FC Slovan Liberec 16 9 3 4 24:16 30 5. AC Sparta Praha 16 8 4 4 21:12 28 6. FK Teplice 16 6 5 5 20:17 23 7. Bohemians Praha 1905 16 5 7 4 15:14 22 8. FK Jablonec 16 5 6 5 21:20 21 9. FC Fastav Zlín 16 5 5 6 18:23 20 10. FK Dukla Praha 16 5 4 7 18:29 19 11. FK Mladá Boleslav 16 5 2 9 19:29 17 12. FC Zbrojovka Brno 16 4 3 9 12:23 15 13. MFK Karviná 16 4 2 10 16:25 14 14. 1.FC Slovácko 16 2 6 8 13:23 12 15. FC Baník Ostrava 16 2 5 9 21:32 11 16. FC Vysočina Jihlava 16 3 1 12 15:32 10