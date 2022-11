Xabi Alonso nás pozvedl. Doufám, že na zlepšení na jaře navážeme, říká Hložek o zlepšení Leverkusenu

Adam Hložek stejně jako celý Bayer Leverkusen hledal na začátku sezony formu. Ale od chvíle kdy tým převzal trenér Xabi Alonso, šla výkonnost německého celku nahoru. Přispívá k tomu právě i Hložek, jemuž španělský kouč věří. Český fotbalista si tak už připsal první bundesligový gól. Před pauzou pro mistrovství světa měl Leverkusen v domácí soutěží šňůru tří výher. O dosavadní sezoně mluvil Hložek pro Radiožurnál Sport. Leverkusen 16:01 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek | Foto: nordphotoxGmbHx/xTeresaxKroeger nordphoto00008 | Zdroj: Reuters

Ve 20 letech máte za sebou první půlrok v cizině. Jaký byl podzim v Leverkusenu?

Adaptace jako taková pro mě nebyla těžká, hodně mi pomohli Patrik Schick s Lukášem Hrádeckým. Akorát se nám výsledkově nedařilo, to bylo horší, než jsem čekal. Teď jsem rád, že naše výkony jdou nahoru, a doufám, že to tak bude i pokračovat.

Kromě dvou zápasů jste vždy naskočil aspoň na pár minut. Překvapila vás ta důvěra?

Neřekl bych, že mě to nějak překvapilo. Snažím se pracovat co nejlíp na tréninku a v zápasech. Byl jsem trpělivý a čekal na šanci.

Mluvil jste o tom, že vám v začátku hodně pomohl spoluhráč Patrik Schick. Na webu skysports se objevila spekulace, že by do Leverkusenu mohl přijít také Vladimír Coufal. Mluvil s vámi o tom, jaké to tady je?

Tím, že od té doby ještě nebyl žádný reprezentační sraz, tak jsme spolu vůbec nebyli v kontaktu. Ale samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom tu v Leverkusenu měli dalšího Čecha.

Už jste se tady zabydlel natolik, že dáváte i rozhovory v cizím jazyce?

Jazyk se učím, ale na rozhovor v cizím jazyce si ještě netroufám. Už jsem tu pro německá média nějaké rozhovory dělal, ale ne na kameru. Na tu si ještě nevěřím mluvit.

V závěru podzimu jste se také poprvé prosadil. Bylo to čekání na gól delší, než jste čekal, nebo to přišlo v ten pravý čas?

Vzhledem k mému startu a gólu v poháru jsem čekal, že na výkon navážu a budu produktivní i dál. Pak jsem ale měl výkonnostní i produktivní útlum. Byl jsem však trpělivý a věděl jsem, že jakmile se adaptuji, tak to půjde nahoru. Jsem rád, že mi to tam začalo v posledních zápasech padat a přidávám i asistence.

Jak těžký byl úvod toho zahraničního angažmá? Leverkusenu se nedařilo, s příchodem nového trenéra Xabiho Alonsa to vypadalo, že se neštěstí zlomí. Po prvním vítězství ale přišel zase měsíc trápení. Až teď v závěru tři zápasy, tři výhry.

Samozřejmě to bylo těžké. Když se odvolá trenér, je to pro tým vždycky rána, my jsme si na to taky potřebovali zvyknout. Xabi Alonso je skvělý trenér, pozvedl nás. Doufám, že na ty výkony od jara budeme navazovat.

Nemrzí vás, že podzimní část Bundesligy kvůli mistrovství světa končí, právě když se vám daří?

Určitě nás to mrzí, ale věděli jsme, že takový program bude. Zápasů se hrálo opravdu hodně, takže dovolenou uvítáme rádi.

Po první polovině bundesligové sezony máte čtyřbodový náskok na barážové pozice. Je to po tom rozpačitém rozjezdu úleva?

Neřekl bych že úleva. Věděli jsme, že máme v týmu kvalitu, a záleželo na tom, abychom byli trpěliví. Teď ty výsledky přichází, takže musíme přes zimu dobře potrénovat a navázat na to.

Jaký je mimofotbalový život v Leverkusenu?

Je to nová země, bydlím v Düsseldorfu, ale je to skvělé. Myslím, že už jsme se zabydleli. Takže jsem šťastný a doufám, že budu přidávat góly.