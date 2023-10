Bod je pro nás málo. Celý zápas jsme byli lepší, říká brankář Slavie Mandous po utkání v Teplicích

Po Spartě a Plzni obrali fotbalisté Teplic v lize také Slavii. V desátém kole s ní remizovali 0:0, když navíc neproměnili penaltu - tu zlikvidoval brankář Aleš Mandous. Pražané tak nedotáhli v tabulce Spartu, která má aktuálně náskok dvou bodů v čele. „Bohužel jsme to nedotáhli. Nemůžeme být spokojení,“ říká gólman Slavie pro Radiožurnál Sport. Teplice 19:51 1. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slavie Aleš Mandous se spoluhráči slaví chycenou penaltu Tadeáše Vachouška z Teplic | Foto: ČTK, Jan Šťastný | Zdroj: Profimedia

Ze zápasu proti Teplicím máte bod. Berete ho v kontextu toho celého utkání, když jste chytil penaltu?

Troufnu si říct, že nebereme. Celý zápas jsme byli samozřejmě lepší a Teplice měly jednu střelu na bránu. Sice to byla penalta, ale my jsme dali gól, který nám bohužel neuznali. Trochu nám vázla koncovka, měli jsme tam dotlačit ještě aspoň jeden. Bohužel to ale skončilo remízou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co gólman Slavie Aleš Mandous řekl Radiožurnálu Sport po utkání proti Teplicím

Překvapily vás Teplice něčím? Třeba přístupem, protože hrály poměrně zataženě, ale přesto ten defenzivní blok fungoval velmi dobře?

Ano, fungovalo jim to. Trochu jsme čekali, že budou otevřenější, nakonec víc zalezli a těžko jsme se tam dostávali. Nějaké náznaky jsme měli už v prvním poločase, ale bohužel jsme to nedotáhli.

Co se týče vaší defenzivy, Teplice hrozily jen sporadicky, ale vždy to bylo poměrně nebezpečné. Jak jste to viděl z brány?

Soupeři měli nepříjemné brejky, nahazovali míč na Jásira, který je silný ve vzduchu, takže jim to prodlužoval. Ve druhém poločase jsme měli i problém s rozehrávkou. Drhlo nám to, takže tam bylo pár pokažených přihrávek a z toho měli nějaké šance. Naštěstí jim tam nic nepadlo, ale jak jsem říkal, bod je pro nás málo.

Bezprostředně po zápase je to asi těžké, ale plyne z toho nějaké ponaučení? Protože ta koncovka vám vázne celou sezonu. Jak na tom s týmem pracujete?

Pracujeme na tom denně, při střelbě na tréninku to kluci uklízí do brány. Myslím si, že je to otázkou času. Dali jsme gól a rozhodčí nám ho neuznali, takže nemůžeme být spokojení.

Měl jste Vachouška před penaltou načteného?

Ne, vůbec. S trenéry jsme měli samozřejmě tipy některých střelců, kam to dávají, ale Vachoušek mezi nimi nebyl. Myslím si, že kopal první penaltu. Rozhodl jsem se sám pro stranu. Hlavně jsem nechtěl jít nějak napřed, abych mu to neulehčil. Naštěstí jsem vystihl stranu a dobře to pro nás dopadlo.