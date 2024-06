Svým dloubáčkem navždy změnil fotbal. ‚Je to už přes 40 let a ta myšlenka neumřela,‘ těší Panenku

Už jen šest dní zbývá do začátku mistrovství Evropy fotbalistů v Německu, v pravidelném seriálu si proto až do poloviny července budeme připomínat bohatou historii kontinentálních šampionátů. V sobotu je na řadě památné finále v roce 1976, které legendární penaltou rozhodl Antonín Panenka. SERIÁL RADIOŽURNÁLU SPORT Praha 16:13 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Panenka během finálového zápasu mistrovství Evropy v roce 1976 na stadionu v Bělehradě | Foto: Karl Schnurrer | Zdroj: ČTK

Nezapomenutelný komentář Karola Poláka v přenosu Československé televize zná asi každý český fotbalový fanoušek. Panenka proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu proti Německu, když bezmocného Seppa Maiera překonal dloubákem do středu branky a stvrdil historické zlato pro Československo. Byl to rafinovaný kop, ale legenda Bohemians s odstupem času přiznala, že k dokonalosti něco chybělo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká u své penaltě z finále Eura 1976 bývalý útočník Bohemians Antonín Panenka

„Byla velmi dobrá, ale k dokonalosti jí chyběl malinko větší oblouček, víc doprostřed,“ hodnotí provedení Panenka s odstupem let.

Panenka neobyčejný způsob kopnutí penalty trénoval asi dva roky, až pak si ho poprvé troufl použít i v zápase. Proto dobře ví, co je v klíčové chvíli nejdůležitější.

„Vůbec to není jednoduché, že by člověk přišel, postavil si balon a provedl to. Já jako střelec svým pohybem, očima, rozběhem a chováním si musím toho brankáře navnadit tak, že je přesvědčený, že to kopnu normálně.“

Panenkovská penalta si ale po Euru 76 žila vlastním životem až natolik, že její autor na svůj nejslavnější gól chvílemi i trochu žárlil.

„Já jsem se vždycky snažil hrát pro diváky, pro potěšení a tahle penalta v podstatě všechno ostatní přehlušila. Všechny moje ostatní výkony, góly,“ mrzí ho trochu.

‚Disciplinovanost dělá silný tým.‘ Náhradní kapitán Barák chválil po utkání s Maltou přístup i nasazení Číst článek

Panenkovu penaltovou exekuci už napodobilo několik hráčů. Z let relativně nedávných třeba Lionel Messi, Andrea Pirlo, Sergio Ramos nebo Luis Suárez.

„Mám radost z toho, že ta myšlenka pokračuje dál. Že neumřela a někteří hráči to napodobují. Vlastně je to už přes 40 let a ta myšlenka neumřela. Všichni ti hráči to proměnili, takže je vidět, že ta penalta má své opodstatnění, svou váhu a svou cenu,“ těší ho napodobitelé z řad světových fotbalových hvězd.

Vršovický dloubák dnes zná celý svět, vždyť po Panenkově nejslavnějším kousku dokonce pojmenovali ve Španělsku hospodu i fotbalový magazín. Zatímco Zinedine Zidane má svou kličku zidanovku nebo Johan Cruyff slavnou otočku, Antonín Panenka se zapsal do dějin legendární penaltou.