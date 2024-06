Daleko od centra a pokoje po jednom. Fotbalisté mají na hotelu v Hamburku saunu nebo golfové hřiště

Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg, tak se jmenuje místo, kde bydlí během Eura čeští fotbalisté. Základnu pro mistrovství Evropy našel národní tým na severu Hamburku. A dá se říct, že to je oáza klidu na kraji rušného přístavního města. Hamburk 13:25 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holeš a Patrik Schick na tréninku české fotbalové reprezentace | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„Máme tu vše, co jsme chtěli. Nenapadá mě věc, která by nám tu mohla chybět. Na hotelu je o nás skvěle postaráno a prostředí je příjemné. Kvitujeme i to, že jsme daleko od města,“ tvrdí reprezentační asistent trenéra Jaroslav Veselý.

Jenže poloha hotelu, ve kterém během Eura čeští fotbalisté bydlí, má podle Veselého i jednu nevýhodu.

„Malá komplikace je to, že dojíždíme na tréninkové hřiště trošku déle. S tím se ale nedalo nic moc dělat, ale UEFA nám alespoň garantuje kvalitu hřiště. Jednou denně se ta cesta dá snést,“ pokračuje Veselý.

⁦@ceskarepre_cz⁩ poprvé trénuje v Norderstedtu. Sleduje to asi tisícovka převážně dětí. Na tréninky Portugalska, které bude prvním soupeřem národního týmu na ⁦@EURO2024⁩, se prodávají lístky až za 1000 EUR. pic.twitter.com/FbKdHiWfN4 — Tomáš Petr (@MistrGarfield) June 14, 2024

Na tréninkové hřiště, které patří Eintrachtu Norderstedt, to národnímu týmu trvá autobusem přibližně 20 minut. Ale zpátky na hotel. Česká reprezentace obsadila jen část. Každý z hráčů ale má svůj vlastní pokoj.

„Jsme za to rádi. Myslím, že takhle by to mělo být pořád. V klubu to takhle je, tak jsem si na to zvykl. Za mě je to výhoda, hráč se může sám připravit a nikdo ho neruší. Pamatuju si, že ve Slavii jsem často bydlel v Davidem Juráskem, který vstával v šest ráno, to mi docela vadilo,“ vzpomíná reprezentační záložník Ondřej Lingr, který už skoro rok obléká dres Feyenoordu Rotterdam.

Národní tým má k dispozici saunu, bazén nebo třeba posilovnu.

Kromě golfového hřiště je přímo u hotelu také kurt na padel, který si už vyzkoušeli třeba trenéři národního týmu.

„První zápas jsem vyhrál, musím se pochválit. Ale Ivan Hašek mě utahal,“ pochlubil se asistent trenéra Jaroslav Veselý.

Snad se tedy zadaří zajistil první výhra i pro český tým, který v úterý od 21 hodin v Lipsku, vstoupí do Eura zápasem proti Portugalsku.

Snad se tedy zadaří zajistil první výhra i pro český tým, který v úterý od 21 hodin v Lipsku, vstoupí do Eura zápasem proti Portugalsku.