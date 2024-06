Česko má na Euro nejmladší nominaci. ‚Kompliment pro Českou republiku,‘ myslí si Lingr

Ještě než vůbec fotbalové mistrovství Evropy začalo, mohla se už česká reprezentace pochlubit jedním triumfem. V Německu má nejmladší tým ze všech. Jen tři hráči ve výběru trenéra Ivana Haška pro letošní Euro už za sebou mají oslavu třicátých narozenin. Hamburk 21:28 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté na tréninku před prvním utkáním Eura 2024 proti Portugalsku | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Mládí je potřeba. Napadá mě věta, kterou jsem kdysi slyšel od trenéra Fergusona. Ptali se ho, proč hraje s mladými, když tam měl ty mladé Beckhamy a další. Říkali, že se nedá nic vyhrát s mladými, a on jim odpověděl, že se nic nedá vyhrát bez mladých. Já si myslím, že je v tom řečeno všechno. Bez toho mladého a drzého mládí těžko můžete něco vyhrát. A koneckonců vždycky někdo musí nějak začít,“ tvrdí asistent trenéra fotbalové reprezentace Jaroslav Veselý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reporáž z Eura, na které Češi poslali nejmladší nominaci na turnaji

Na Euro v Německu národní tým přivezl výběr, který se pyšní věkovým průměrem 25,5 roku. A to ještě na poslední chvíli zraněného Sadílka nahradil o pět let starší Ševčík. Jen pro porovnání, domácí Německo má s průměrem přes 28,5 roku naopak nejstarší tým.

„Myslím si, že je to kompliment pro Českou republiku, že máme tak nadějné hráče. V Evropě už je to normální, že ti kluci hrají už v nižším věku,“ říká záložník Ondřej Lingr. A příkladem na letošním Euru může být Lamine Yamal. V zápase proti Chorvatsku se španělský křídelník ve věku 16 let a 338 dní stal dokonce nejmladším fotbalistou v historii evropských šampionátů.

Y por edades, estas son las 'baby' selecciones y las más veteranas en la #Euro2024 ⚽ pic.twitter.com/DUBvdQPoG4 — MARCA (@marca) June 13, 2024

Takového mladíka Češi v kádru nemají. Všem hráčům už bylo alespoň dvacet. Právě tolik bylo na minulém Euru obránci Davidu Zimovi.

„Patřím ještě mezi ty mladší, ale vzhledem k tomu, že je to moje druhé Euro, tak tím služebním věkem patřím k těm starším,“ přiznává stále teprve 23letý Zima. Stejně starý je i jeho kolega z defenzívy, další slávista Tomáš Vlček.

Slovensko zaskočilo Belgii a vstoupilo do Eura výhrou 1:0. Překvapivý výsledek vystřelil Schranz Číst článek

„Jsme tady hodně mladí, ale jsme všichni na takové úrovni, že se tu na to nehraje. Jsme jeden velký tým a já se v něm cítím fantasticky. Ti starší hráči nám na hřišti neskutečně pomáhají, mají totiž ty zkušenosti, které mi teprve získáváme,“ říká stoper pražské Slavie.

A ty by se mohli hodit v kvalifikaci o příští mistrovství světa. „Snažíme se mužstvo postavit s nějakou vizí, ne aby končilo na tomto šampionátu. Chceme implementovat mladou krev, aby ten nároďák trochu provětrala,“ říká asistent trenéra národního týmu Jaroslav Veselý.

Ten stejně jako zbytek reprezentace touží nejen po úspěchu na letošním Euru, ale také sní o účasti na světovém šampionátu, který budou v roce 2026 hostit Spojené státy americké, Mexiko a Kanada.