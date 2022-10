Slovácko ze skupiny Konferenční ligy nepostoupí, v dohrávaném zápase s Kolínem prohrálo po penaltě 0:1

Fotbalisté Slovácka v zápase Evropské konferenční ligy doma prohráli 0:1 s Kolínem nad Rýnem a stále si drží před posledním zápasem ztratilo teoretickou možnost na postup ze základní skupiny. Zápas se měl odehrát už ve čtvrtek večer, kvůli mlze byl ale v první půli přerušen a odložen na páteční odpoledne. Jediný gól vstřelil hostující záložník Ondrej Duda z penalty, ještě předtím dokázal Filip Nguyen jeden pokutový kop chytit. Uherské Hradiště 14:48 28. 10. 2022 (Aktualizováno: 15:02 28. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Trávník v souboji s Ericem Martellem z Kolína | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Utkání mělo netypickou kulisu, prakticky se nestává, že by zápas evropského poháru hrál za odpoledního světla. Mač se rozběhl v čase 7:01.

Fotbalová kvalita byla evidentně na straně bundesligového týmu, ale Slovácku se dařilo držet jej v bezpečné vzdálenosti od své brány. Dopředu tým Martina Svědíka příliš nepředvedl a většinu prvního poločasu naháněl balon.

Byli to ale právě domácí, kdo měl největší šanci poločasu. Michal Tomič odcentroval na Merchase Doskiho a ten ke zklamání zaplněných tribun poslal míč hlavičkou pouze do tyče.

Druhý poločas mohl mít pro Kolín nad Rýnem perfektní start. Střet Michala Trávníka se Sargisem Adamyanem ve vápně vyhodnotil sudí jako faul domácího hráče a nařídil pro německý tým pokutový kop.

K penaltě se postavil Florian Kainz, autor čtyř letošních bundesligových branek. Pokutový kop nezahrál špatně, ale brankář Filip Nguyen ukázkovým zákrokem Kainze vychytal.

Hrdina zápasu s Nice, ve kterém se svými zásahy výrazně podepsal pod překvapivou výhru, držel Slovácko díky své jistotě nadále ve hře. Pak se připomněl i osmatřicetiletý expres Milan Petržela, který rychle pronikl do vápna soupeře a mířil jen těsně nad horní tyč.

Vypadalo to, že by se obě strany s remízou spokojily. Za hosty se dostal do skvělé příležitosti Ondrej Duda, ale na Nguyena si nepřišel. Přesto se slovenský reprezentant nakonec ke gólu dostal, protože Kolín dostal po tentokrát očividném faulu další možnost zahrávat penaltu. Tentokrát už se skóre měnilo - 0:1.

Slovácko už v tu chvíli bojovalo o svou budoucnost v Konferenční lize. Vrátit jej opět do hry mohl Stanislav Hoffman, ale hostující brankář jeho hlavičku vyškrábl. Němci si následně výsledek už pohlídali a ještě dokonce rozezvučeli tyč za Nguyenem.

Tým z Uherského Hradiště tak po prohře s jistotou skončí ve své první sezoně v evropských pohárech ve skupině D poslední. O tom, kdo z trojice Kolín, Partizan Bělehrad a Nice postoupí do vyřazovací fáze rozhodne poslední kolo.

1. FC Slovácko - Kolín nad Rýnem 0:1 (0:0) Branka: 82. Duda z pen. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruz.). ŽK: Trávník, Kohút, Daníček, Hofmann, Svědík (trenér) - Adamjan, Huseinbasič, Schindler, Duda, Kilian, Baumgart (trenér). Diváci: 7 333.