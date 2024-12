ŽIVĚ: Mladá Boleslav prohrává v Konferenční lize s Molde 1:2, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Fotbalisté Mladé Boleslavi na závěr Konferenční ligy UEFA nastoupí v norském Molde. Pokud by Středočeši zápas zvládli, zajistili by si tak účast v play-off. Norský celek ale také může pomýšlet na vyřazovací boje, k tomu ale musí doma bezpodmínečně vybojovat všechny tři body. Molde (Norsko) 20:30 19. 12. 2024 (Aktualizováno: 21:00 19. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Mladé Boleslavi bojují o postup do play-off Konferenční ligy UEFA | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Fotbalisté Mladé Boleslavi nevstoupili do ligové fáze Konferenční ligy vůbec dobře. Prohra v Arménii s týmem Noah 0:2, domácí zaváhání 0:1 s Luganem a porážka od favorizovné Guimaraese naznačovali, že evropská cesta mladobolevských fotbalistů skončí už v prosinci. Svěřenci Andrease Bränströma ale po výhrách nad Betisem a Jagiellonií okupují postupové příčky a plný bodový zisk v Molde by jim zajistil už neočekávaýn postup. Při souhře výsledků by jim mohla stačit i remíze.

Na tu se však nemůže spoléhat domácí Molde. Po pěti utkáních má na konte čtyři body za remízu s HJK Helsinky a výhru nad severoirským Larne. Šance, že se do play-off probojují po remíze s Mladou Boleslaví jsou mizivé, protože kromě 24. Basaksehiru mají všechny týmy na postupových pozicích šest bodů a více. Naopak plný domácí zisk by je do jarní fáze ještě posunout mohl.

Přímý přenos z posledního utkání ligové fáze Konferenční ligy UEFA mezi Molde a Mladou Boleslaví vysílá Radiožurnál Sport.