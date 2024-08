‚Tým mu věří.‘ Mladou Boleslav zachránil před první letošní prohrou v pohárech v nastavení útočník Ladra

„Tohle je jeho parketa. Když jsem Tomáše viděl u míče, tak jsem si stoupnul vedle a říkal jsem si, že přišla jeho chvíle. Ze střední vzdálenosti to kope skvěle a potvrdil to. Vždy, když máme přímý kop, tak mu tým věří,“ pochválil spoluhráče Tomáše Ladru další ofenzivní tahoun Mladé Boleslavi Vasil Kušej, který se činil naopak u první branky - jeho centr z pravé strany si do vlastní sítě poslal hostující obránce.

Paksi pak utkání otočilo, než přišla 97. minuta a výstavní rána Ladry přes zeď o horní tyčku.

„Kopací techniku má vytříbenou. Umí i načítat pohyb brankáře, například to, jestli si udělá úkrok stranou nebo ne. V tom je výjimečný a právě to ukázal,“ vrátil se trenér Holoubek k momentu, který udělal radost více než čtyřem tisícovkám diváků.

Perfektní trefa Tomáše Ladry, díky které odvrátila Boleslav první letošní prohru v předkolech.



Vyrovnávací gól ale také zastínil fakt, že Mladá Boleslav dokázala za celé utkání i přes herní převahu na bránu soupeře zakončit jen dvakrát.

Po domácí remíze tak čeká Středočechy odveta o postup do Konferenční ligy ve městě Paks, které leží zhruba 100 kilometrů jižně od maďarské metropole Budapešti, příští čtvrtek.