Poslední Guardiolova sezona na lavičce City? Na trůn Premier League si brousí zuby několik velkoklubů

V pátek večer začíná nová sezona fotbalové Premier League. Hlavním favoritem na zisk titulu je Manchester City. Klub ze severozápadní Anglie může vyhrát už popáté v řadě. Nejvíce však přes léto posilovaly Aston Villa, Chelsea a Manchester United. Každý z těchto tří klubů utratil za nové hráče více než čtyři miliardy korun korun. Londýn 13:57 16. srpna 2024

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola si na tiskové konferenci rýpl do novinářů. Podle jeho názoru žurnalisté hledají senzace pouze, když nakupuje drahé hráče jeho klub, a velké utrácení ostatních neřeší.

Zároveň dodal, že největšími konkurenty v boji o titul budou Arsenal a Manchester United.

„Už mnoho let mě znepokojuje, jak jsou dobří. Každý rok se zlepšují. Arsenal je velmi sebevědomý a vypadá to, že každou sezonu je nebezpečnějším. Do hry se vrátí i United, kteří nakoupili nové posily. Každý nás chce sesadit z trůnu, na kterém jsme už čtyři roky,“ prohlásil hlavní trenér Pep Guardiola, který na konci minulé sezony připustil, že ta současná pro něj bude nejspíš poslední v Manchesteru City. Během osmi let získal šest mistrovských titulů a vyhrál také Ligu mistrů.

„Protože to dost možná bude poslední sezona Guardioly na lavičce City, tak favorizuji tým ze severu Anglie. Arsenal bude zkušenější a silnější, ale pár bodů navíc ztratí. Můj černý kůň je Newcastle, který se vrátí do nejlepší čtyřky - stejně jako Manchester United,“ věří Martin Minha, redaktor Radiožurnálu Sport a jeden z moderátorů pořadu S mikrofonem do Anglie.

„Největšími vyzyvateli budou celky ze severu Londýna. Arsenal za poslední dva roky nabral řadu zkušeností a do třetice by to mohlo vyjít. Silný bude také Tottenhamu, protože věřím kouzlu trenéra Angeho Postecogloua,“ prohlásil fotbalový expert Radiožurnálu Sport Jan Pěruška.

Nový ročník fotbalové Premier League otevře v pátek večer utkání Manchesteru United s londýnským Fulhamem. Pořad S mikrofonem do Anglie bude každé pondělí k poslechu na stanici Radiožurnál Sport.

