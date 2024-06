‚Musíme pokračovat v tom, co jsme dělali doteď.‘ Sparta drží dánskou cestu, Priskeho nahradí Friis

Fotbalisté Sparty mají nového trenéra - Dána Larse Friise. Ten doteď dělal asistenta svému krajanovi Brianu Priskemu, který odešel do Feyenoordu Rotterdam. Na lavičce letenského klubu v obou sezónách získal mistrovský titul, k tomu přidal jeden český pohár nebo účast v osmifinále Evropské ligy. Praha 17:46 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brian Priske a Lars Friis | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„To, jak jste mě přijali, bylo úžasné pro mě i mé dánské kolegy. Absolutně fantastické. Vždycky za to budu vděčný. Sparta je krásný klub, přeju mu jen to nejlepší a těším se, až zase navštívím Letnou a zažiju tu báječnou atmosféru,“ rozloučil se se Spartou na svém Instagramu Brian Priske.

Na klubovém webu mu za odvedenou práci poděkoval sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický, na sociálních sítích se s dánským koučem emotivně loučí fanoušci, kteří jeho odchodu litují.

„Myslím, že je to velká ztráta. Na druhou stranu, lidé okolo Tomáše Rosického vědí, co dělají,“ říká bývalý hráč Sparty Milan Fukal.

Podle Rosického má všechny předpoklady uspět jako kouč Sparty dosavadní asistent Lars Friis, který dřív vedl jako hlavní trenér Viborg a Aalborg v dánské lize a teď rok a půl pomáhal Brianu Priskemu.

„Vím, jaké jsou zde očekávání a vím, jaká je historie klubu. Je důležité, abychom navázali na cestu, po které jsme dosud šli. Něco se nám podařilo, a to chceme v budoucnu zopakovat. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je ten, že musíme pokračovat v tom, co jsme dělali doteď,“ prohlásil v uvítacím videu Sparty Friis.

„Otázkou je, jestli se mu to povede. Je to jiná role, jste najednou hlavní trenér. Jestli naváže na jeho myšlení a mentalitu, tak by to spojení mohlo fungovat,“ komentuje střídání dánských trenérů na lavičce fotbalové Sparty bývalý kapitán klubu Tomáš Řepka.