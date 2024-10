Napadení sudích, výhrůžky smrtí a sedm vyloučení. Zápas Údlic s Duchcovem měl nepříjemnou dohru

Sedm červených karet a údajné napadení rozhodčích na hřišti i po utkání. Zápas 7. ligy mezi Údlicemi a Duchcovem měl nepříjemnou dohru. Všechna vyloučení byla na straně hostů, kteří s popisem událostí v zápise nesouhlasí a podali oficiální protest. Údlice (Chomutovsko) 13:08 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Já si tě najdu a trefím tě. Až tě napadnu já tak se po*ereš zm*de. Vím, kde bydlíš, najdu si tě.“ Takové výhrůžky si měli podle zápisu o utkání rozhodčí vyslechnout od vyloučených hráčů Duchcova. Hlavní sudí hostujícímu týmu nakonec udělil sedm červených karet. Incident začíná na videu v úvodu článku v čase 13:50.

Po vyrovnávací brance domácích Údlic se kolem hlavního rozhodčího shromáždí skupina hráčů Duchcova reklamujících podle nich obráceně odmávaný aut, který gólu předcházel, a dochází k potyčce. Ta vyvrcholí střetem u brankové čáry, po kterém asistent rozhodčího padá k zemi a drží se za hlavu. V tu chvíli je utkání ukončeno, podle zápisu předčasně.

Některá provinění svých hráčů Duchcov přiznává, nesouhlasí ale s výhrůžkami smrtí nebo vážnějším fyzickým napadením sudích a podal oficiální protest. Všichni vyloučení hráči se k popisu svých prohřešků v protestu vyjadřují. Někteří se snaží své přestupky uvést na pravou míru, jiní zpochybňují, že se popsané situace vůbec staly.

„Samozřejmě, že takové chování je nepřijatelné a uvědomujeme si, že něco bylo od nás přes čáru. Omlouváme se a mrzí nás to. Na druhou stranu je potřeba vnímat, že zápas byl od rozhodčích řízený tendenčně, což si každý může prohlédnout na videu. Dvě vyloučení během zápasu byla vykonstruována, vrcholem pak bylo teatrální upadnutí asistenta Krutiny. To se nedá nazývat inzultací. Po strčení, které by neporazilo ani mého čtyřletého syna, se skácel, dělal kotrmelce a držel se za oko. Sudí pak sehráli vše do konce, když nechali zavolat policii a jeli se ošetřit do nemocnice," řekl Teplickému deníku hrající trenér Duchcova František Macháček.

I na sedme lize muze byt nekdy veselo, jako vcera na zapase Udlice-Duchcov. Hoste dostali 7 cervenych a oba lajnovi rozhodci museli vyhledat lekarskou pomoc. No jak se k tomu postavi @FACR_Asociace. @DenikSport, @LudekMadl mozna by to stalo za clanek pic.twitter.com/pBEJj99mKj — Jiří Líska (@Jiri_Lisk) October 14, 2024

„To utkání mělo v první půli svou kvalitu, Duchcov hrál dobře, soustředil se jen na hru. Po obrátce se jako mávnutím kouzelného proutku jeho hráči chovali jinak. Každé rozhodnutí rozhodčích komentovali, shlukovali se kolem nich, byli podráždění, trenér pořád pořvával. Vrcholem bylo to, co se strhlo po vyrovnávacím gólu, pak ta inzultace. Za mě naprosto zbytečné. Pak se divíme, že sudí nechtějí pískat, že jich je málo,“ vyjádřil se pro Teplický deník k incidentu brankář a sekretář Údlic Martin Lux.

„Na to, že to pískal mladý kluk, tak v pohodě. Rozumím i těm emoce Duchcova, ale tohle bylo za hranou. Ale někteří kluci byli v pohodě, třeba brankář Matěj Kukla, ten sám nechápal, co se děje,“ dodal Lux.

Jednu z červených karet dostal hráč Duchcova Tomáš Zoubek až dvacet minut po skončení zápasu. „Šel už z kabiny k autu, rozhodčímu řekl, že můžou být rádi, že je nestrčil on. Do zápisu ale dali něco jiného. Pak zavolali policii, přijela tři auta. Tu komedii zkrátka dohráli do konce, a to i tím, že se jeli do chomutovské nemocnice nechat ošetřit,“ nesouhlasí s chováním rozhodčích Macháček.