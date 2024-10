Oslavu si nepamatuji, přiznává Červ po prvním gólu v národním týmu. Hašek mu předpovídá velkou kariéru

Čeští fotbalisté bodovali v Lize národů ve třetím utkání v řadě. V polské Vratislavi remizovali s Ukrajinou 1:1 a dostali se do čela tabulky své skupiny. Na utkání bude dlouho vzpomínat Lukáš Červ. Záložník plzeňské Viktorie v něm totiž dal poprvé gól za národní tým. Vratislav 10:32 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Lukáš Červ oslavuje svůj první reprezentační gól | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / FOT. PAWEL LIPNICKI / 400mm.pl

„Krásný. Já si tu oslavu po tom, co jsem střílel, moc nepamatuji. Neuvěřitelný pocit a moc si toho vážím. Škoda že to nebylo s vítězným koncem, ale to nic nemění na tom, že si toho moc vážím,“ popsal okamžiky bezprostředně po vstřelení prvního reprezentačního gólu záložník Lukáš Červ.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si pozápasové dojmy záložníka české fotbalové reprezentace Lukáše Červa

Ten měl poté, co vypálil z hranice dvaceti metrů, obrovskou radost. Záložník Viktorie Plzeň hned běžel na lavičku českého národního týmu.

„Vůbec jsem nevěděl, vůbec. Prostě jsem běžel, kluky, co se mnou byli na hřišti, jsem tam nechal a běžel jsem za klukama na lavičce. Vůbec jsem nevěděl, tak jsem běžel,“ přiznává Červ. Vcítit se do něj dokázal i trenér Ivan Hašek.

„Dokážu, je to nádhera. Z něj to tříská, ty emoce létají. Byl odměněný za to, jak ty zápasy odehrál. Jde nahoru a to ještě není všem dnům konec. Myslím, že ten kluk má i díky těm emocím před sebou velkou kariéru,“ chválil plzeňského záložníka Hašek.

Takhle se slaví první reprezentační trefa! ⚽️ pic.twitter.com/ABicP9cfRF — ČT sport (@sportCT) October 14, 2024

„Oslava Lukáše Červa byla skvělá, plná emocí, autentická. On je celkově hodně emotivní. Určitě tam nebylo nic hraného a to se mi líbí nejvíc, když je ta radost autentická,“ doplnil trenéra Haška Tomáš Petrášek, ligový fotbalista s reprezentačními zkušenostmi a zápasový expert Radiožurnálu Sport.

Národní tým má v tabulce o bod více než Gruzie s Albánií, se kterými se reprezentace utká v listopadových závěrečných zápasech skupiny Ligy národů.