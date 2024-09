Slavii čeká na úvod Evropské ligy bulharský mistr, Sešívané před zápasem trápí hlavně početná marodka

Fotbalisté Slavie ve středu vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Razgradu se utkají s dlouholetým bulharským mistrem Ludogorcem. Realizační tým se na úvod pohárové soutěže nebude moct spolehnout na řadu opor. Trenéři řeší hlavně kým nahradit stopera Igoha Ogbua, který při sobotním ligovém vítězství nad Plzní utrpěl zlomeninu jařmového oblouku a bude dlouho mimo hru. Razgrad (Bulharsko) 21:17 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Zmrzlý a Igoh Ogbu | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Profimedia

„Je to strašná ztráta a je mi to líto. Igoh je skvělý organizátor a je důležitý nejen ve hře vzduchem, ale ve všech situacích,“ litoval kouč Slavie Jindřich Trpišovský, že přišel o dalšího stopera.

Hned v úvodním ligovém kole si vážně poranil koleno Tomáš Vlček a na trávník se dostane až příští rok. Kvůli zlomenině jařmového oblouku v obličeji bude dlouho mimo i stálý člen základní sestavy Igoh Ogbu.

„Těžko plánovat jeho návrat, je to hodně individuální. Věřím, že by mohl stihnout konec podzimu,“ věří Trpišovský. Do té doby musejí Pražané Ogbua nahradit. Kádr mají široký. Nastoupit můžou David Zima, Ondřej Zmrzlý, Štěpán Chaloupek a do obrany by se mohl zatáhnout i Filip Prebsl.

„Tam se nabízí více variant. Ještě se s trenéry rozhodujeme, ke komu se přikloníme a jak bude vypadat sestava“ pokračuje asistent trenéra Milan Kerbr.

Igoh Ogbu je hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici se zlomeným jařmovým obloukem. V nejbližších dnech podstoupí operaci.



Iggy, jsme s tebou. Vrátíš se silnější! ✊ pic.twitter.com/mVAPfhcwV1 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 21, 2024

A nejen v obraně řeší slávisté problémy. Do Bulharska neodletěli jak zkušení Lukáš Masopust a Ivan Schranz, tak rychlonohý David Douděra, který řeší vážné osobní problémy.

K dispozici nebude ani záložník Lukáš Vorlický. Toho v minulosti opakovaně trápily problémy s kolenem a podstoupil i několik operací. Zranění si obnovil, čeká ho další zákrok a v aktuálním ročníku si zřejmě už nezahraje.

Slavia bez řady opor zahájí nový ročník i formát Evropské ligy ve středečních 21 hodin. Zápas na stadionu Ludogorce Razgrad odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.