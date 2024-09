Na Liberec se soupeři extra chystají, protože vyhlásil vysoké cíle. Kliment? To je blázen, říká Horváth

Vedoucí Slavii a Spartu dělí v čele fotbalové Chance ligy opět jen skóre. Sparťané se na svého městského rivala bodově dotáhli po vítězství 2:0 v Českých Budějovicích. Další výhru zapsala i Sigma Olomouc, díky dvěma gólům Jana Klimenta porazila 2:1 Duklu Praha. Co na jeho produktivní nástup do sezony říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth? A jaký výsledek z uplynulého hracího víkendu ho nejvíce zklamal? Rozhovor Praha 11:31 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kliment se proti Dukle Praha radoval ze dvou gólů | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Pražská „S“ měla v devátém kole rozdílné soupeře. Slavia doma porazila třetí Plzeň, Sparta vyhrála na hřišti posledních Českých Budějovic. Na papíře měli „sešívaní“ náročnějšího protivníka, ale pro který pražský tým bylo utkání těžší?

Myslím, že pro Slavii, byť vyhrála jednoznačně 3:0. Plzeň první poločas nehrála vůbec špatně, dva góly dostala až v nastavení, jeden z penalty, další z tečované střely. Výkon Slavie byl velmi dobrý.

Sparta jela do Budějovic po velkém úspěchu v Lize mistrů. Na jihu Čech určitě věděli, že to budou mít proti Spartě těžké, a i když Pražané protočili sestavu, zápas se vyvíjel jednoznačně. Takže Sparta to měla těžší než Slavie možná jenom cestou.

Útočník Jan Kliment po přestupu z Plzně do Olomouce ožil. Dvěma góly zařídil Sigmě výhru 2:1 nad Duklou. Celkem jich má za osm zápasů devět. Čím to podle tebe je, že se střelecky probudil?

Upřímně jsem si říkal, že je blázen. Dokonce jsem žádal kolegy z Radiožurnálu Sport, aby zjistili, jestli měl někdy někdo v minulosti podobný nástup do sezony. Je to neskutečné. Je zdravý, má kolem sebe dobré mužstvo a pálí mu to. Dal dva góly z dálky, jeden levou, druhý pravou. Přeju mu, aby mu to vydrželo co nejdéle.

Útok na evropské poháry vyhlašoval pod novým majitelem Ondřejem Kaniou a trenérem Radoslavem Kováčem Liberec. Jenže teď remizoval doma s Bohemians 2:2, na výhru čeká už tři kola a v tabulce je až jedenáctý. Co se děje se Slovanem?

Je to obvyklé. Když někdo vyhlásí, že chce být úspěšný, všichni se na něj extra nachystají. Liberci nebyla sporně uznaná jedna branka, takže mohl teoreticky vyhrát 3:2. Vzhledem k tomu, jaké cíle vyhlašoval Liberec před sezonou, by měl zrovna Bohemians doma porazit.

Mužstvo se postupně skládá, jsem přesvědčen, že to zvládnou. Jsou tam kvalitní hráči, ale netroufnu si říct, jak dlouho bude trvat, než si všechno sedne.

Překvapil tě nějaký výsledek uplynulého kola?

Nepříjemně mě překvapilo, že Teplice doma prohrály s Baníkem Ostrava. Nehrály vůbec špatně, dostaly dva hloupé góly a bohužel nebraly body.