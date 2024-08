Návrat po patnácti letech. Bývalý útočník Vlček se na stadion Anderlechtu vrátil v realizačním týmu Slavie

Fotbalisté Slavie nastoupí v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Bruselu proti Royalu Union Saint-Gilloise. Vedení 3:1 budou Pražané hájit na stadionu Anderlechtu, kde hraje belgický klub své evropské zápasy. Prostředí slavnějšího bruselského klubu dobře zná taky vedoucí mužstva Slavie Stanislav Vlček. Bývalý útočník zde totiž před víc než patnácti lety hrál. Brusel 18:33 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí mužstva Slavie Stanislav Vlček | Foto: X SK Slavia Praha | Zdroj: X / @slaviaofficial

„Těsně před utkáním v Praze jsem se dozvěděl, že Union nemůže hrát domácí utkání na svém stadionu, takže to mě potěšilo dvojnásobně. Je to krásné, strávil jsem tu rok a půl a mám na to nádherné vzpomínky,“ vzpomíná aktuální vedoucí mužstva Slavie.

Stanislav Vlček oblékal dres Anderlechtu od ledna 2008 do léta 2009 a za sezonu a půl s bruselským klubem vyhrál belgický pohár i superpohár.

„Dal jsem zde myslím okolo patnácti branek, takže si myslím, že se mi zde dařilo,“ směje se Vlček.

Za posledních patnáct let se toho podle bývalého útočníka v místním Lotto Parku moc nezměnilo.

„Zrovna jsem říkal klukům, že v kabinách se nezměnilo vůbec nic a je zde vše stejné. Jako první se mi vybaví derby s Bruggamy, které jsme zvládli vyhrát 2:1. To je pro zdejší něco jako derby pražských S, a já ten zápas rozhodnul,“ vzpomíná Vlček.

„Standa je před námi o krok napřed. Trochu mě straší, že někteří lidé z týmu jsou na tomto stadionu podruhé a dvakrát zde prohráli 3:0. Doufám, že do třetice nám nepřivolají to samé,“ věří trenér Pražanů.

Když se naposledy Slavia představila v Anderlechtu v roce 2016, prohrála 0:3 a vypadla z play off Evropské ligy. Dnes něco podobného nebude chtít dopustit v boji o závěrečné předkolo Ligy mistrů.

Odveta má výkop ve 20.30. Stanice Radiožurnál Sport ji odvysílá v kombinovaném přímém přenosu společně s utkáním FCSB-Sparta, které ve stejné fázi soutěže začne za stavu 1:1.

„Umíme hrát na tři i na čtyři obránce, jsme variabilní a reagujeme na soupeře i v průběhu zápasu. Jediná cesta k dobrému výsledku vede přes aktivní hru. Chceme se soustředit jen na nás, navázat na věci, které fungují," říká před #usgsla trenér Trpišovský.



Celý rozhovor — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 12, 2024